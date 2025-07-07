諷賴清德成罷免豬隊友　趙少康喊加油：一定要堅持講完撕裂台灣十講

▲總統賴清德團結台灣十講。（圖／記者李毓康攝）

記者郭運興／台北報導

總統賴清德近日展開「團結國家十講」，原訂於5日發表第五講，卻因丹娜絲颱風襲台宣布取消。對此，前中廣董事長趙少康今（7日）表示，賴清德每一講都被當成笑話來看，黨內外質疑聲不斷，昨天連曹興誠都稱「離題」。他大酸，堂堂總統成為大惡罷「豬隊友」，這下真是騎虎難下、距離投票日倒數20天，希望賴清德加油，一定要堅持講完剩下的「撕裂台灣」十講。

趙少康表示，配合大惡罷，賴清德開啟團結台灣十講，每一講都被當成笑話來看，甚至成為摧毀大惡罷的「豬隊友」，黨內外質疑聲不斷，昨天連賴清德的「國師」曹興誠都特地發文指教團結十講「離題」。不輕易認輸的賴清德會繼續講下去？大家都在等。

趙少康表示，賴清德原本上周六要到高雄，出席國際獅子雄獅之約的專題演講，主題是外交，即使是假日，自己還是約好了鄭麗文、夏立言、翁履中三位專家，也調整自己早就答應的行程，發出要在周日開記者會駁斥賴清德的採訪通知，沒想到賴清德周六上午突然用颱風來襲為理由，取消這場演講。

趙少康指出，不過自己特別查了，週六晚上雄大獅子會的「雄獅之約 總統開講」活動還是照常舉辦，只是改由潘孟安出席。因為這場「國家級放鴿子」讓獅子會措手不及，會場舞台上還高掛「團結國家十講高雄篇」的背板，讓人家的活動成為一場笑話。

趙少康再指，6月12日晚上賴清德見了曹興誠、沈伯洋，曹興誠當面要賴清德加強對罷免的支持「站前面一點」，賴清德就在6月21日中選會公佈大罷免投票日隔天，宣告啟動團結國家十講，真的站到第一線。

趙少康大酸，賴清德團結十講原本要助攻大罷免，沒想到各種失言、笑話、假消息不斷，成為全台大笑柄，還催生「雜質T-shirt」熱賣，也算是另類商機。

趙少康提到，第五講突然取消後，曹興誠國師昨天特地在臉書發文，批評團結十講「離題」，不期待賴清德為罷團站台，也再度指導賴清德「賴總統也許認爲，直接參與大罷免有失總統的身分；但若自持身分，那也未免過度謙讓」。

最後，趙少康強調，堂堂總統成為大惡罷的「豬隊友」，這下真是騎虎難下、進退維谷，距離投票日倒數20天，希望賴清德加油，一定要堅持講完剩下的「撕裂台灣」十講。

▼趙少康大酸賴清德，一定要堅持「撕裂台灣」十講。（圖／翻攝自Facebook／趙少康）