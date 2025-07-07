若台灣、歐盟等國未達成協議　美財長：對等關稅8／1生效

▲美國財政部長貝森特。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

法新社報導指出，美國財政部長貝森特證實，如果歐盟、台灣等多個貿易夥伴未能在7月9日限期前與華府達成關稅協議，美國將自8月1日起正式啟動高額關稅措施，恢復至總統川普4月2日宣布的原定稅率。

貝森特於接受美國有線電視新聞網（CNN）專訪時表示，這項政策將是對川普早前決策的「反彈」（boomerang back），意味關稅將回升至原先設定的「可能非常高」水準。川普當初針對多國商品宣布基準稅率為10％，甚至擬對特定國家加重徵稅，但為爭取談判空間，暫緩至7月9日。

川普日前在「空軍一號」上表示，他已簽署12封通知信函，預計將於7日寄出。他補充說，「我大概會在8月1日開始徵收關稅，這其實很早，對吧？」川普強調，相較於「坐下來談15件不同的事」，直接發信通知「要簡單得多」，並警告，「如果你想跟美國做生意的話，這就是你必須付出的代價。」

目前，美國已宣布與英國和越南達成協議，並與中國達成暫時性互降關稅共識。但其他國家仍在積極協商中，包括台灣在內的亞洲多國未見突破。貝森特指出，「我們與若干國家即將達成協議，我認為未來幾天會看到幾個重大宣布」，但未具名透露具體對象。

針對主持人巴希（Dana Bash）質疑美國以威脅手段代替談判，貝森特否認這是「新期限」，他強調，「這不是新的期限，這只是會發生的時間點。若各國希望避免回到舊稅率，就應加快談判腳步，這是他們自己的選擇。」

貝森特以歐盟為例，說明這種施壓策略已見成效，「歐盟一開始進展緩慢，但現在進展非常好。」