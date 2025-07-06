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極罕見走法「丹娜絲少了護國神山破壞」　粉專急喊：加劇威脅

▲▼ 。（圖／翻攝台灣颱風論壇｜天氣特急）

▲丹娜絲不排除在「苗栗～嘉義」間登陸 。（圖／翻攝台灣颱風論壇｜天氣特急）

網搜小組／劉維榛報導

增強為中度颱風的丹娜絲來勢洶洶，天氣粉專《台灣颱風論壇｜天氣特急》指出，它的路徑又稍稍往台灣陸地修正，不排除在今（6日）夜晚至明天凌晨間於「苗栗～嘉義」間登陸。關於丹娜絲極為罕見的走法，粉專直言，少了護國神山的破壞，「將大幅加劇對西半部地區與澎湖的風雨威脅！」

《台灣颱風論壇｜天氣特急》表示，丹娜絲持續增強，路徑又稍稍往台灣陸地修正，預估今天夜晚至明天凌晨間，它將穿越澎湖至嘉義間的黑水溝海域，接著緊貼著台灣西部沿海北上， 也不排除在「苗栗～嘉義」間登陸。

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粉專再次強調，丹娜絲這樣極為罕見的走法，因為少了中央山脈破壞，將大幅加劇對西半部地區與澎湖的風雨威脅，時間不多了，提醒民眾務必做最後巡視、準備。

另外，氣象署簡任技正伍婉華表示，丹娜絲颱風持續增強，由於其東側強風範圍廣、風雨結構完整，北上過程將影響台灣天氣，未來預計朝北北東移動，約晚間11時靠近澎湖並通過，明早沿著西部海面到達台灣海峽北部。

伍婉華指出，目前西南邊浪高已達4米，其他地區下半天也將達4米，颱風中心更將來到7米。而蘇澳及蘭嶼已測得10級強陣風，預計今天傍晚到明天清晨有更強風力吹往嘉義、台南、高雄及屏東內陸。

她也說，受颱風環流影響，旺盛對流雲系為花東及恆春帶來較大雨勢，並逐漸往北延伸，預估今晚到明早颱風中心通過澎湖，並接近陸地，中部以北雨勢會更加明顯，白天西半部天氣仍不穩定，東部則趨緩。

氣象署表示，颱風及其外圍環流影響，今天至明天上午台東縣、屏東縣地區及高雄市山區有局部豪雨或大豪雨，花蓮縣、雲林縣、嘉義縣市、台南市、高雄市地區及南投縣山區有局部大雨或豪雨，宜蘭地區及澎湖、蘭嶼、綠島有局部大雨發生的機率。另外，今晚起至明天上午苗栗至彰化、南投地區有局部大雨或豪雨，新竹以北地區有局部大雨發生的機率。

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