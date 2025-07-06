陸軍已派連絡官進駐各地方政府　掌握丹娜絲災情＋救災兵力調度

▲颱風「丹娜絲」對台灣西、南部及澎湖地區威脅逐漸擴大，陸軍司令部各作戰區已經完成各項救災防整備。（圖／陸軍司令部，下同）



記者陶本和／台北報導

為因應「丹娜絲」颱風可能造成的影響，國防部在昨日（5）晚間就召開災害應變中心管制會議，要求國軍各級部隊，密切掌握颱風動態及災害潛勢區狀況，並配合中央災害應變中心完成一級開設，災防待命總兵力約1萬多人。對此，陸軍司令部6日表示，已指示各作戰區周延防災應援兵力及機具整備，派遣連絡官、情蒐官進駐各地方政府，即時統籌掌握區域災情及災防兵力調度，以有效發揮災防應援效能。

國防部昨晚指出，已配合中央災害應變中心，完成一級開設；其餘各作戰區將配合地方政府開設等級提升，協助執行各項災防工作。國防部表示，國軍部隊目前災防待命總兵力約1萬餘人，AAV7兩棲突擊車、膠舟等各類災防裝備機具計34類3千餘輛（部），均完成整備；並針對災害潛勢區及低窪地區預置兵力、機具以即時救援。另國軍各醫院編組救護醫療小組，可隨時投入醫療支援。

一直到今天上午，颱風「丹娜絲」對台灣西、南部及澎湖地區威脅逐漸擴大，陸軍司令部稍早表示，已配合中央及國防部災害應變中心，同步提升為一級開設，並指示各作戰區周延防災應援兵力及機具整備，派遣連絡官、情蒐官進駐各地方政府，即時統籌掌握區域災情及災防兵力調度，以有效發揮災防應援效能，協力守護家園。

陸軍司令部強調，全力執行戰備任務及漢光演習任務整備同時，已通令各作戰區加強災防警戒，持續密注颱風動態及地方災情，做好萬全的因應準備，並配合地方政府災防應變機制，依令及時投入災害救援任務，確保民眾生命財產安全。