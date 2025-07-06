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丹娜絲釀災情！蘭嶼漁人部落至蘭恩路斷　土石流不斷湧入

▲▼蘭嶼漁人部落至蘭恩路斷。（示意圖／陳畇潼提供）

▲蘭嶼漁人部落至蘭恩路斷。（圖／陳畇潼提供，下同）

記者楊漢聲、郭玗潔／台東報導

「丹娜絲」颱風進逼台灣，已為部分地區帶來豪大雨，稍早台東縣政府也宣布蘭嶼鄉今(6日)下午1點起停班、停課。目前蘭嶼漁人部落至蘭恩路斷，無法通行。據畫面顯示，土石流灌滿整條小路，樹枝殘葉四處堆積，泥流仍不斷灌進來，路邊停放的貨車車輪幾乎被掩沒。

根據最新資料顯示，丹娜絲已增強為中度颱風，暴風圈亦稍擴大，中心目前在澎湖南南西方海面，向東北轉北北東移動，其暴風圈正逐漸進入台灣西南部近海，對台灣各地及澎湖構成威脅。

▲▼蘭嶼漁人部落至蘭恩路斷。（示意圖／陳畇潼提供）

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