丹娜絲逼近　南投公告山區、河川水域、土石流潛勢溪流管制區域

▲南投縣政府劃定縣內山區、河川水域、土石流潛勢溪流(263條)等所在地區為管制區域。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

丹娜絲颱風強度已增強為中度颱風，7級暴風圈擴大到150公里，南投縣於凌晨被中央氣象署列為陸上警戒區；南投縣政府稍早公告，為因應颱風災害防救所需，劃定縣內山區、河川水域、土石流潛勢溪流(263條)等所在地區為管制區域，屬限制或禁止人民進入或命其離去之範圍。

縣政府指出，依據《災害防救法》第30條第1項第二款規定，公告該縣下列三個地區，自即時起至7月7日(週一)晚間6時止，禁止民眾前往從事登山、健行活動,河川(水域)禁止從事水上活動、釣魚、工作、撿拾石頭、搶收農作物或其他類似活動：

(一)山區：1、内政部國家公園署玉山國家公園管理處及太魯閣國家公園管理處公告之該縣轄內登山路線，2、農業部林業及自然保育署南投分署所轄該縣境內登山路線；(二)河川水域：1、濁水溪及其支流(霧社溪、塔羅灣溪、萬大溪、丹大溪、郡大溪、巒大溪、水里溪、陳有蘭溪、清水溝溪、東埔蚋溪、清水溪、郡坑溪)流域範圍，2、烏溪及其支流(貓羅溪、北港溪、眉溪)流域範圍；(三)土石流潛勢溪流(263條)：經農業部農村發展及水土保持署公布之該縣轄内「土石流潜勢溪流」所在地區，土石流危險區域內保全對象應前往收容處所避難。

縣府提醒，協助執行本公告之管制人員，得依《行政執行法》第36條規定，以間接強制或直接強制方式執行；違反公告規定者，依據《災害防救法》第55條第二款，可處5萬至25萬元罰鍰。