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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

不顧民生只搞政治、養共諜　蔣萬安：賴清德欠台灣人民一個道歉

▲▼國民黨台北市黨部7/5反惡罷大型宣講活動,台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜、黨主席朱立倫同台宣講。（圖／記者李毓康攝）

▲國民黨台北市黨部7/5反惡罷大型宣講活動，台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜、黨主席朱立倫同台宣講。（圖／記者李毓康攝）

記者崔至雲、陳家祥／台北報導

國民黨今（5日）在台北市府前廣場舉行「反惡罷！7月26日出門投不同意罷免」宣講。台北市長蔣萬安致詞時喊話，「賴清德欠台灣人民一個道歉，賴清德跟民進黨沒有資格發動罷免」，726希望每個人踴躍出來投票。新北市長侯友宜則說，政府真正要關心的應該是民生問題，不是搞對立衝突分裂，這樣的政府又不懂的包容體諒，「講什麼團結？都是分裂」。

新北市長侯友宜提到，他最近都在跟藍委掃街，大家都說大罷免是勞民傷財，肚子都顧不飽，還要罷免，這些都是人民的聲音。台北五個立委都是優質的立委，但是國民黨最擔心的，就是不知道多少人會站出來投票。

侯友宜說，民進黨的民意是40%，60%有很多都是沈默的，不同意罷免的其實比同意的多，「現在的政府真的做得太差，不能不出來投不同意罷免」，現在的政府還砍了一般性補助款，傷了辛苦人。他說，政府真正要關心的應該是民生問題、關心人民肚子問題，不是搞對立衝突分裂，這樣的政府又不懂的包容、體諒，「講什麼團結？都是分裂」。

侯友宜喊話，「我們不能不團結，不能再保持沈默，不能覺得事情跟我們沒關係」，投票率很重要，一定要出來投票，所以現在每個人都打通電話催票，「催票就對了，出來投票我們就贏了」。

▲▼國民黨台北市黨部7/5反惡罷大型宣講活動,新北市長侯友宜。（圖／記者李毓康攝）

▲新北市長侯友宜。（圖／記者李毓康攝）

台北市長蔣萬安說，台北市5位優秀的立委，王鴻薇、李彥秀、徐巧芯、羅智強、賴士葆，都是一時之選，過去這段時間提出還假於民，國定假日增加5天；修法捍衛正義，讓司法關說有罪；讓核電延役，讓電價凍漲；為軍人加薪，提高國軍薪資；還在中央爭取250億，讓台北市的捷運建設包含南環段全線動工。

「這5位台北市立委不論學經歷、問政品質、監督政府力道，包括為民喉舌的決心、地方服務，都是台北市的驕傲。」蔣萬安說，民進黨發動大罷免稱這些立委親共舔共，但是他無法理解，真正在養共諜、重用共諜，在跟共匪為伍的，是民進黨執政的政府，在總統府、國安會、外交部、在民進黨部。

蔣萬安說，賴清德從來沒有給人交代，團結十講也從來不提這事情，卻轉身指著其他所有人，說要打掉雜質、你們是共匪，「賴清德欠台灣人民一個道歉，賴清德跟民進黨沒有資格發動罷免」。

「726希望每個人踴躍出來投票，投下不同意罷免，好不好？告訴賴清德，我們不同意。」蔣萬安喊話，不同意賴清德只搞政治不做正事；不同意賴清德嘴巴反共自己養共諜；不同意賴清德說要打掉雜質進行思想改造；不同意賴清德要人民用肺發電，火力全開；不同意賴清德選輸就翻桌，還要用納稅錢賠民進黨重選。

▲▼國民黨台北市黨部7/5反惡罷大型宣講活動,台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜、黨主席朱立倫同台宣講 。（圖／記者李毓康攝）

▲台北市長蔣萬安。（圖／記者李毓康攝）

國民黨主席朱立倫提到，這麼熱的天氣，讓大家在艷陽下，726還要投下這一票，今天真的很不好意思，但是賴清德逼著民眾要站出來，賴清德當一年多的總統，正事不做、都在拼政治，完全沒有在為民眾做事情，每天拼政治、搞惡鬥，司法掌控還不夠，他要獨裁、要清洗所有在野力量，這是台灣最大的悲哀，「全世界都沒有在搞大罷免，這樣的獨裁者，正在消滅我們的民主」。

「我們要站出來捍衛我們的下一代」，朱立倫說，同時一定要告訴賴清德，你做總統就要顧好所有民眾關心的議題，不要講什麼團結十講，根本是亂講、製造謠言，民眾關心的是關稅到底是多少？匯率是多少？到今天為止，中小企業已經損失了13%，錢要怎麼辦？我們關心的年輕人的就業問題？高房價的議題，賴清德都不好好處理。

朱立倫說，團結十講就是在搞惡罷、鬥爭，面對這樣的總統，726一定要站出來，一起對賴清德投下不同意票。

▲▼國民黨台北市黨部7/5反惡罷大型宣講活動,台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜、黨主席朱立倫同台宣講。（圖／記者李毓康攝）

▲國民黨主席朱立倫。（圖／記者李毓康攝）

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