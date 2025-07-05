挺國民黨反惡罷　黃國昌聲援柯文哲：柯唯一做錯事就是得罪賴清德

▲民眾黨黨主席黃國昌。（圖／記者李毓康攝）



記者陳家祥／台北報導

大罷免首波投票將在726登場，國民黨今（5日）在台北市府前廣場舉行「反惡罷！7月26日出門投不同意罷免」宣講。民眾黨主席黃國昌今與黨籍議員林珍羽、黃瀞瑩、陳宥丞一起出席活動，他表示，「柯文哲唯一做錯的事情，就是得罪民進黨、得罪賴清德」；他並直言，賴清德上任後心中充滿憤怒與恨意，沒有把心思放在治國上，民眾黨台北市所有黨公職會跟這5位藍委並肩作戰，726 全部的人站出來，向賴清德說不，向民進黨說不。

黃國昌致詞時說，今天站在台北市政府前，心中有非常多的感慨。他想起517在大巨蛋舉辦世壯運，那天開幕坐在下面，看到這個從馬英九開始規劃、柯文哲任內完工、蔣萬安任內動用的大巨蛋當中，看到了不同政黨市長一棒接一棒，可以讓市民覺得驕傲、可以讓世界看見台灣。

黃國昌說，大巨蛋所傳遞的訊息，是讓這座偉大城市的市民朋友知道，不同黨派的市長，為了市民福祉、為了下一代的未來，有太多、太多事情可以合作。難過的是，在8年任內站在前面市長基礎上繼續努力，讓台北市脫胎換骨的柯文哲，「當我坐在大巨蛋享受世壯運開幕的感動時，他正在土城看守所」。

「柯文哲唯一做錯的事情，就是得罪民進黨、得罪賴清德。」黃國昌表示，柯文哲得罪民進黨，讓民進黨沒有辦法像過去8年一樣在立院胡作非為；他得罪賴清德，讓賴清德只拿到40%選票。

黃國昌表示，從去年520開始，這個拿到行政權的總統心中充滿憤怒、恨意，他沒有把心思放在治國上，沒有把力氣用在人民身上。他開啟鬥爭路線，不僅僅用司法、檢調當鷹犬，用綠色媒體當工具，弄臭柯文哲關押在土城；還跟柯建銘聯手在國會裡面發動無差別大罷免，「他們的企圖非常明顯，就是要讓這個國家重新走回民進黨一黨專制、一黨獨裁」。

黃國昌說，在過去這一年日子中，看不到賴清德繳出任何像樣成績單，當他執政一片蒼白時，大家看到的是在同胞裡面找敵人，把所有反對賴清德、反對民進黨的人當成雜質，「我們要問，這個屬於全體人民的國家，還要讓民進黨這樣繼續胡作非為？還要讓賴清德繼續專制獨裁下去嗎？」

「在對抗民進黨專制獨裁 戰鬥的陣線上，民眾黨永遠站在最前面，跟賴清德專制獨裁宣戰。」黃國昌強調，雖然這次大罷免的對象是國民黨委員們，但民眾黨不會置身事外，民眾黨會站在第一線，絕對不能讓民進黨繼續在立院裡胡搞瞎搞；更沒有辦法容忍一天到晚拿拐杖在立院裡面破壞公物，威脅在野黨立委的柯建銘坐上立院長位子。

黃國昌說，這件事情攸關的，不是任何一個人的位子，攸關的不是任何政黨利益，「這件事情攸關的，是台灣的民主法治，是下一代的未來絕對不能繼續葬送在賴清德恣意妄為的專制獨裁之下」。

黃國昌說，台北市這5位國民黨委員們，有些政策或許有不同看法，有些問題或許有不同意見，但是國會中只要是福國利民的法案、只要是推動台灣向前的改革，這5位立委盡心盡力，在國會第一線衝鋒陷陣，代表人民發聲、監督民進黨政府，「他們唯一犯下的錯誤就是膽敢監督民進黨，今天之所以會被罷免，不是因為做不好，而是因為他們敢勇敢站出來向賴清德的專制獨裁說不」。

黃國昌說，今天這一仗不是個人的戰役，這是所有台北市民在光榮城市裡面，偉大市民朋友們，站在第一線、一起站在第一線，守下台灣的民主法治。最後，跟大家報告，民眾黨在台北市所有黨公職，跟這5位藍委並肩作戰，726 全部的人站出來，向賴清德說不，向民進黨說不。