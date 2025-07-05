726投票倒數！國民黨5藍委合體反罷　齊嗆：用選票制裁賴清德

▲國民黨台北市黨部7/5反惡罷大型宣講活動。（圖／記者李毓康攝）



記者崔至雲／台北報導

首波罷免投票將在7月26日登場，國民黨今（5日）於台北市府前廣場舉辦「反惡罷！7月26日出門投不同意罷免」宣講會，動員群眾以行動反制民進黨。活動現場不僅藍營北市五席立委王鴻薇、徐巧芯、羅智強、李彥秀與賴士葆齊聚，民眾黨主席黃國昌也現身，跨黨連線訴求「726用選票對抗獨裁、制止大罷免」。

王鴻薇表示，民進黨現在從南到北都在搞大罷免，國民黨每一個地方黨部都被搜索、羈押，市黨部主委黃呂錦茹也還在裡面，她沒有辦法見到家人，最近她傳話給他們，她在裡面仍然想到五位立委的選情，要他們要加油要努力，但是民進黨追殺他們的手段打不倒他們，民進黨用壓人取共的方式也打倒不了他們，726把所有的憤怒，用具體出門的行動，投下不同意罷免。

李彥秀提到，今天人民為什麼要走上街頭，這麼熱的天氣，因為賴清德獨裁變成事實，人民就是要走上街頭，賴清德把大家當成雜質，用黨、檢、媒對付在野黨的人，黃呂主委心心念念的就是這場大惡罷，民進黨在網路上說，不管颳風下雨，他們都會出門投票，但是五位立委來說，可以支持我們的，都說不差我這一票，所以今天五位立委，一定要站出來拜託大家，一定要出來投「不同意罷免」，當民進黨沒收了大家的言論自由、司法不在公平的時候，用這票告訴賴清德、民進黨你錯了，我們一定要這次大惡罷、大失敗。

「大惡罷大失敗」，羅智強說，過去這種造勢場合都是黃呂錦茹舉辦的，心心念念就是台灣的民主，她都把這些民代當成自己孩子，但是今天她被關在裡面，真的沒有一個民主國家，可以像賴清德做得這麼兇狠無賴，國民黨黨工被抓了200多位，沒見過麼兇狠的總統，他不只對國民黨這樣，民眾黨柯文哲也在裡面要一年了，兩個禮拜前，他接到電話說要槍斃他，到現在沒抓到人，有民眾在網路上寫「陳菊走了？」四個小時就抓到人了。726用選票制裁這個總統。

徐巧芯也說，民進黨從頭到尾都用中共同路人來攻擊國民黨，但是國民黨是青天白日滿地紅的，我們擁護的是青天白日滿地紅，賴清德說要團結十講，但其實是造謠十講，他把地下電台式的台獨關史講給大家聽說是團結，但是對他來說，跟他一樣的才團結，不一樣的都是雜質，賴清德說不是表決贏就贏，但是民主政治本來就是多數決，只聽賴清德一個人的聲音不就是獨裁嗎？

賴士葆說，他們今天來這裡，五個要通通過關，一席都不能少，這五席太重要了，台北市台重要了，在立法院他們衝鋒陷陣，五席一定要守下來，有人垮了，立法院長就變成柯建銘了，柯建銘當立法院長，會隨時用拐杖打人，守住五位立委，通通過關，如果五位罷掉，賴清德就要當皇帝了。全世界都在關心 川普關稅，各國都在關心，全世界只有台灣在搞大罷免，726一起投下不同意罷免。