教育界運動競技傳奇！花蓮校長網球隊再奪桂冠　創14連霸紀錄

▲花蓮縣校長網球隊勇奪「校長組」冠軍，寫下累計14屆封王壯舉，堪稱教育界運動競技的傳奇。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

114年全國教育盃教育人員網球錦標賽於7月3日至5日在位於桃園的體育大學校內舉辦。花蓮縣校長網球隊再次展現堅強實力與高度團隊默契，在激烈競爭中脫穎而出，勇奪「校長組」冠軍，寫下累計14屆封王的壯舉，堪稱教育界運動競技的傳奇。

在本屆決賽中，花蓮縣代表隊對上實力堅強的台北市龍隊，賽況高潮迭起、緊張刺激。第一點由許俊傑與黃建榮校長聯手出擊，穩紮穩打，以6比1的亮眼比數先聲奪人，成功拿下第一點。第二點則由董政欽與林嘉鎮校長出戰，面對對方強勢攻勢，最終以2比6落敗，雙方戰成1比1平手。

關鍵的第三點成為決定勝負的焦點，由經驗豐富的邱忠信與劉上民校長搭檔上陣，兩人發揮絕佳默契，開賽即取得4比0的領先優勢，雖對手急起直追，但兩人穩住陣腳，最終以6比4奪下勝利點，助花蓮縣隊成功奪冠。

花蓮縣長徐榛蔚表示，校長們在繁忙校務之餘，仍堅持定期訓練、精進球技，展現出堅強意志與團隊精神。寫下14屆蟬聯全國冠軍，不僅是對校長們運動實力的肯定，也象徵花蓮教育團隊高度凝聚力與健康積極的生活態度。

花蓮縣校長網球隊的佳績，不僅鼓舞人心，也為全體教育工作者樹立了「教學與生活並重、健康與專業兼顧」的典範，期盼未來持續傳承榮耀，推動更多教育同仁投入運動行列，為教育注入活力與正向力量。