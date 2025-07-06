颱風丹娜絲來襲！　台電台南區處196人待命、57車備勤嚴陣以待

▲台電台南區處工程人員備妥昇空車與抽水、防水設備，進行颱風前防災整備。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

中央氣象署6日上午9時針對輕度颱風「丹娜絲」發布海上陸上颱風警報，台電台南區營業處立即啟動防颱應變機制，全力備戰風雨可能帶來的災情與電力中斷問題。

台電台南區處表示，目前已整備196位工程人員、57輛工程車、10輛吊臂車、29輛昇空車、51台發電機及41台抽水機。針對楠西、南化、玉井、左鎮等山區及高風險區域，提前加強巡檢長桿距電桿與修剪樹枝作業，防止強風導致線路損毀。

針對轄區內低漥地區的變電所，除事先架設防水閘門外，也已備妥沙包與完成抽水機測試，降低積淹水風險。

台電提醒民眾，颱風來襲前應提前檢查供電場所的防水措施，尤其抽水站等關鍵設施不可停電的單位，請及早自備發電機或不斷電系統。如遇停電事故，可透過「台灣電力APP」、台電官網的「颱風停復電資訊」專區通報，或撥打客服專線1911與台南區處通報專線（06-2160121）尋求協助。

台電指出，過去颱風常因樹枝、招牌遭強風吹落導致配電設備損壞或地下室配電室進水影響搶修，籲請市民加強固定看板、取下懸掛物、修剪樹枝，同時避免地下室積水。如發現電線掉落或裸露，請勿靠近，應立即通報台電處理，避免觸電危險。

此外，台電配電自動化系統可即時偵測異常，若整棟或多戶同時停電，系統會自動偵測、派遣人員搶修。若只有少數用戶斷電，則建議民眾主動通報，協助加快處理速度。

台電強調，颱風期間復電順序將依「變電所→主幹線→分歧線」原則進行，並優先處理火車站、高鐵站、醫院、災防中心、自來水及通訊設施等公共設施，再依序搶修一般民宅。考量風雨與交通等狀況影響搶修進度，敬請民眾理解配合。