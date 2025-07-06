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18縣市陸警　國內線全部停飛！「交通異動懶人包」一次看

▲▼綠島,蘭嶼,船班,離島。（圖／記者周湘芸攝）

▲丹娜絲颱風逼近，部分離島船班停駛。（示意圖／記者周湘芸攝）

生活中心／綜合報導

4號颱風「丹娜絲」來襲，部分交通受影響，離島船班今(6日)有145航次停航，台鐵今中午前全線各級列車正常行駛，但南迴線雨勢較大，藍皮解憂號5898次、5899次停駛一日。立榮以及華信航空今天國內線航班全數取消，虎航飛沖繩、東京等航班則是提早起飛。《ETtoday新聞雲》整理交通異動懶人包，供讀者參考。

●台鐵

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一、 今日中午12時前全線各級列車正常行駛；因應南迴線雨勢較大，藍皮解憂號5898次、5899次停駛一日。
二、 今日中午12時至24時各線列車行駛概況如下：
(一)縱貫線、宜蘭線、北迴線、臺東線、屏東線及各支線正常行駛。
(二)南迴線逆行列車自313次(新左營14:36開)起各級列車均停駛；順行列車自3028次(臺東14:25開)起各級列車均停駛。
(三)南迴線逆行列車431次新自強號開放站票(騰雲座艙除外)；順行列車308次、310次、314次新自強號開放站票(騰雲座艙除外)。

●高鐵

明（6）日高鐵全線將維持正常營運，列車依時刻表照常發車，將視情況啟動「行車速限」機制。

●船班

交通部航港局天然災害應變小組通報

受丹娜絲颱風天候影響，今日(7月6日)共有14航線，計145航次停航：

1.布袋-馬公：全部停航(11航次)。
2.臺南將軍-澎湖東吉：全部停航(2航次)。
3.東港-小琉球：全部停航(58航次)。
4.鹽埔-小琉球：全部停航(10航次)。
5.金門-石井：全部停航(4航次)。
6.金門-五通：全部停航(24航次)。
7.綠島-蘭嶼：全部停航(2航次)。
8.富岡-綠島：全部停航(13航次)。
9.富岡-蘭嶼：全部停航(4航次)。
10.後壁湖-蘭嶼：全部停航(5航次)。
11.基隆-馬祖：全部停航(2航次)。
12.北竿白沙-福州黃岐：全部停航(4航次)。
13.南竿福澳-福州琅岐：全部停航(4航次)。
14.南竿-東引：全部停航(2航次)。

航港局呼籲民眾颱風期間不要前往離島旅遊，以免因船班停航而滯留離島。


 

●鐵路

阿里山林鐵8日前全線預警性停駛。


●公路

丹娜絲颱風來襲，公路局截至今(6)日08時00分止，相關道路通阻訊息如下：

預警性封閉路段4處，將視風雨狀況開放通行：
1.高雄市桃源區台20臨93線便道0K至5K(勤和至復興路段)。
2.高雄市桃源區台20臨105線0K至44K(梅山口至向陽路段)。
3.臺東縣海端鄉台20線149K至180K(向陽至霧鹿路段)。
4.高雄市那瑪夏區台29臨11線便道0K至12K(那瑪夏至五里埔路段)。

●航空

立榮航空

立榮宣布，受丹娜絲颱風影響，7月6日國內線航班全數取消。另外，兩岸航線部分，旅客可利用長榮航空網站查詢最新班機動態。立榮表示，將視天候狀況機動調整航班，提醒旅客於搭機前留意最新航班資訊，可利用班機實際到離查詢。

華信航空

華信宣布，受丹娜絲颱風影響，明（6）日 國內線航班全天取消。華信表示，將視天候狀況隨時機動調整航班，提醒搭機旅客及接機民眾多加利用華信航空官網或APP查詢最新航班資訊。

▲松山機場,登機報到,櫃檯辦理登機,領機票,kiosk自助服務機,自助登機。（圖／記者謝婷婷攝）

▲松山機場。（示意圖／ETtoday資料照）

台灣虎航

受丹娜絲颱風路徑及外圍環流影響，基於飛行安全考量，台灣虎航7月6日最新航班異動情形如下：

• IT288 高雄-沖繩航班提前至08:15起飛
• IT289 沖繩-高雄航班提前至12:00起飛
• IT321 高雄-澳門航班提前至13:05起飛
• IT372 澳門-台中航班提前至15:50起飛
• IT280 高雄-東京成田提前至07:05起飛
• IT281 東京成田-高雄提前至12:30起飛
※以上時間皆為當地時間，且為24小時制。

虎航表示，實際的航班起、降情況，將依天氣狀況調整，各航班最新離到時間，仍以各機場公佈為準。

中華航空

受丹娜絲颱風路徑及外圍環流影響，基於飛行安全考量，華航7月6日最新航班異動情形如下：

航班取消

CI126/CI127 高雄往返東京成田

CI839/CI840 高雄往返曼谷

CI176/CI177 高雄往返大阪

CI132/CI133 高雄往返沖繩

CI583/CI584 高雄往返上海浦東

CI935/CI936 高雄往返香港

航班提前

CI585/CI586 高雄往返深圳

航班延後 (延至 7 日起飛)

CI165 首爾仁川飛往高雄

CI103 東京成田飛往高雄

長榮航空

受丹娜絲颱風路徑及外圍環流影響，基於飛行安全考量，7月6日最新航班異動情形如下：

航班取消
高雄往返福岡BR119/120
高雄往返首爾BR171/172
高雄往返香港BR849/850
高雄往返浦東BR705/706

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