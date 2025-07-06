最強姿態北上！丹娜絲「歷史罕見走法」　粉專示警：西部影響劇烈

▲丹娜絲恐以最強姿態貼近台灣西部沿岸北上 。（圖／翻攝台灣颱風論壇｜天氣特急）



網搜小組／劉維榛報導

天氣粉專《台灣颱風論壇｜天氣特急》指出，丹娜絲強度已接近輕度颱風上限，預估今（6日）下半天至夜間將達到巔峰強度，恐升為中度颱風，根據氣象資料顯示，丹娜絲將會有「歷史罕見的走法」，以最強姿態貼近台灣西部沿岸北上，預估對西部的影響會相當劇烈，提醒民眾做好防颱措施。

《台灣颱風論壇｜天氣特急》表示，颱風丹娜絲持續增強中，目前強度已接近輕度颱風上限，由於所處環境條件良好，預估今天下半天至夜間將達到巔峰強度，有機會升級為中度颱風。

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粉專也指出，丹娜絲已開始轉向東北移動，速度正逐漸加快，目前位於台灣西南方外海，暴風圈預計在今天傍晚前首先接觸台灣西南部沿海陸地，接著快速擴展至整個西部地區。

值得注意的是，粉專直呼「丹娜絲貼西部沿海北上，近代首次」，丹娜絲將於今天深夜至明天凌晨之間，穿越澎湖至嘉義間的海域，之後沿著中部至北部的沿海地區北上，甚至不排除在「苗栗～嘉義」間沿岸登陸。

關於丹娜絲「歷史罕見的走法」，粉專進一步指出，若丹娜絲以最強姿態貼近台灣西部沿岸北上，將是近代氣象紀錄以來首見的路徑（排除早期未完整紀錄者），對西部影響會相當劇烈，提醒民眾務必提高警覺，做好防颱準備。

氣象署簡任技正伍婉華表示，丹娜絲颱風朝台灣接近，預估未來以台灣海峽中線，且很接近台灣西部陸地的路徑北上，今天到明天白天影響台灣最明顯，上午陸上警報已增加新北市、宜蘭縣及桃園市。

伍婉華指出，丹娜絲持續增強，北上過程中是生命期最強的時候，颱風環流可能帶來瞬間強降雨等劇烈天氣，今、明天都將在各地出現。

她表示，目前全世界指引對丹娜絲的預估從台灣東方海面到大陸北上都有，綜整所有資訊研判，最可能路徑是接近澎湖沿著西部近海往北移動，期間也可能有短暫震動，是否登陸仍要觀察。她也提醒，颱風環境不斷增強，雖然暴風圈不大，但環流結構扎實、東側強風區廣闊，無論是否登陸，對台灣影響都很明顯。