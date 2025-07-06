　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

最強姿態北上！丹娜絲「歷史罕見走法」　粉專示警：西部影響劇烈

▲▼ 。（圖／翻攝台灣颱風論壇｜天氣特急）

▲丹娜絲恐以最強姿態貼近台灣西部沿岸北上 。（圖／翻攝台灣颱風論壇｜天氣特急）

網搜小組／劉維榛報導

天氣粉專《台灣颱風論壇｜天氣特急》指出，丹娜絲強度已接近輕度颱風上限，預估今（6日）下半天至夜間將達到巔峰強度，恐升為中度颱風，根據氣象資料顯示，丹娜絲將會有「歷史罕見的走法」，以最強姿態貼近台灣西部沿岸北上，預估對西部的影響會相當劇烈，提醒民眾做好防颱措施。

《台灣颱風論壇｜天氣特急》表示，颱風丹娜絲持續增強中，目前強度已接近輕度颱風上限，由於所處環境條件良好，預估今天下半天至夜間將達到巔峰強度，有機會升級為中度颱風。

[廣告]請繼續往下閱讀...

粉專也指出，丹娜絲已開始轉向東北移動，速度正逐漸加快，目前位於台灣西南方外海，暴風圈預計在今天傍晚前首先接觸台灣西南部沿海陸地，接著快速擴展至整個西部地區。

值得注意的是，粉專直呼「丹娜絲貼西部沿海北上，近代首次」，丹娜絲將於今天深夜至明天凌晨之間，穿越澎湖至嘉義間的海域，之後沿著中部至北部的沿海地區北上，甚至不排除在「苗栗～嘉義」間沿岸登陸。

關於丹娜絲「歷史罕見的走法」，粉專進一步指出，若丹娜絲以最強姿態貼近台灣西部沿岸北上，將是近代氣象紀錄以來首見的路徑（排除早期未完整紀錄者），對西部影響會相當劇烈，提醒民眾務必提高警覺，做好防颱準備。

氣象署簡任技正伍婉華表示，丹娜絲颱風朝台灣接近，預估未來以台灣海峽中線，且很接近台灣西部陸地的路徑北上，今天到明天白天影響台灣最明顯，上午陸上警報已增加新北市、宜蘭縣及桃園市。

伍婉華指出，丹娜絲持續增強，北上過程中是生命期最強的時候，颱風環流可能帶來瞬間強降雨等劇烈天氣，今、明天都將在各地出現。

她表示，目前全世界指引對丹娜絲的預估從台灣東方海面到大陸北上都有，綜整所有資訊研判，最可能路徑是接近澎湖沿著西部近海往北移動，期間也可能有短暫震動，是否登陸仍要觀察。她也提醒，颱風環境不斷增強，雖然暴風圈不大，但環流結構扎實、東側強風區廣闊，無論是否登陸，對台灣影響都很明顯。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/05 全台詐欺最新數據

更多新聞
468 2 2994 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／明午前16縣市達停課標準　全台風雨預測出爐
震撼！宏國籃球隊要重出江湖　「亞洲第一神射手」出任總教練
快訊／19縣市豪大雨特報！　下到深夜
最強姿態北上！丹娜絲「歷史罕見走法」　粉專示警：西部影響劇烈
丹娜絲Z字型移動！　日氣象廳：「1時間點」轉彎
台中雨像用倒的！明天是否停班課...盧秀燕：今晚決定
快訊／高雄今停班課　百貨公司宣布照常營業
丹娜絲來勢洶洶　颱風天上班「5大QA」一次看

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／明午前16縣市達停課標準　全台風雨預測出爐

快訊／19縣市豪大雨特報！下到深夜

曾月收2.5億、全台70店！「養老乃瀧」為何倒光？　2原因釀悲劇

最強姿態北上！丹娜絲「歷史罕見走法」　粉專示警：西部影響劇烈

18縣市陸警　國內線全部停飛！「交通異動懶人包」一次看

快訊／丹娜絲颱風來襲高雄今停班停課　百貨公司宣布照常營業

郵局7/19新制「網路轉定存限額降為300萬」　約定轉帳晚2天生效

快訊／丹娜絲暴風圈最快下午觸陸　氣象署：不排除增強為中颱　

螞蟻怕爽身粉！專家解密有效成分　這3物品也有用

明放颱風假？　丹娜絲暴風圈可能掃全台

夏于喬頒獎給老公　看到名字一秒爆哭

【分開就破防】一聽要回嬰兒室...寶寶秒變臉嚇出小皺紋

【「下巴」掉了！】警車迴轉擊落機車！　疑視線遮蔽...騎士雷殘受傷

LULU凍卵「請推薦產地直送的精子」　#星光雲REELS

「泰版梁朝偉」萬洛奪北影影帝　急找翻譯...就站在他旁邊XD

【逆向狂飆！】機車男上國3逆行19公里！　警全線封閉攔人開罰3萬6

【台中又淹了】豪雨狂炸！IKEA旁馬路成河流

【李多慧超俏皮大展鴻圖】新髮型一頭羊毛捲好可愛！

遇到前男友會心軟嗎？絕對不會。

炎亞綸《炎上》遭虧「扮直男10年」　聽到「未成年哏」直接爆粗口XD

快訊／明午前16縣市達停課標準　全台風雨預測出爐

快訊／19縣市豪大雨特報！下到深夜

曾月收2.5億、全台70店！「養老乃瀧」為何倒光？　2原因釀悲劇

最強姿態北上！丹娜絲「歷史罕見走法」　粉專示警：西部影響劇烈

18縣市陸警　國內線全部停飛！「交通異動懶人包」一次看

快訊／丹娜絲颱風來襲高雄今停班停課　百貨公司宣布照常營業

郵局7/19新制「網路轉定存限額降為300萬」　約定轉帳晚2天生效

快訊／丹娜絲暴風圈最快下午觸陸　氣象署：不排除增強為中颱　

螞蟻怕爽身粉！專家解密有效成分　這3物品也有用

明放颱風假？　丹娜絲暴風圈可能掃全台

春節大掃除爆衝突！婆婆控媳揪她頭髮拖到馬路　求償獲賠5千

劉宇寧《書卷一夢》7金句：每一個人的出生都是提前寫好的話本

快訊／明午前16縣市達停課標準　全台風雨預測出爐

颱風丹娜絲來襲！　台電台南區處196人待命、57車備勤嚴陣以待

全力戒備！丹娜絲來襲　台電屏東區處259名搶修人員待命

陸啟用M503航線W121銜接　國台辦：對兩岸同胞都有利

震撼！宏國籃球隊傳重出江湖　林鴻道點名神射手李忠熙出任總教練

大谷翔平終結連14打席無安低潮　道奇遭逆襲無緣奪勝慶生

丹娜絲襲台　大立百貨7／6空中樂園停業一天

台中暴雨百公斤人孔蓋「離家出走」！3警合力搬回原位

【「下巴」掉了！】警車迴轉擊落機車！　疑視線遮蔽...騎士雷殘受傷

生活熱門新聞

丹娜絲逼近！7/6全台停班課一覽

快訊／陸警擴大至18縣市　新北桃園入列

丹娜絲再增強恐升中颱！最新路徑曝

丹娜絲颱風路徑曝！一圖看風雨最劇烈時段

小鋼炮丹娜絲可能變中颱　路徑微調「若登陸這區超罕見」

丹娜絲7/6停班課一覽！6縣市今颱風假

快訊／丹娜絲長大！　陸警擴15縣市

丹娜絲鬼轉削邊北上！2天雷雨彈猛砸3地

丹娜絲今加速可能登陸　警報將擴全台

男被宣判罹腸癌「腫瘤塞住」只問醫：能出院？我要去上班

丹娜絲直衝「首當其衝地區」曝　全台防強風豪雨

快訊／丹娜絲進逼　大雷雨襲2縣市

快訊／丹娜絲暴風圈最快下午觸陸　氣象署：不排除增強為中颱　

快訊／19縣市豪大雨特報　最新警戒區曝

更多熱門

相關新聞

18縣市陸警　國內線全部停飛！「交通異動懶人包」一次看

18縣市陸警　國內線全部停飛！「交通異動懶人包」一次看

4號颱風「丹娜絲」來襲，部分交通受影響，離島船班今(6日)有145航次停航，台鐵今中午前全線各級列車正常行駛，但南迴線雨勢較大，藍皮解憂號5898次、5899次停駛一日。立榮以及華信航空今天國內線航班全數取消，虎航飛沖繩、東京等航班則是提早起飛。《ETtoday新聞雲》整理交通異動懶人包，供讀者參考。

周一是否停班課　盧秀燕：今晚做決定

周一是否停班課　盧秀燕：今晚做決定

丹娜絲Z字型移動！日氣象廳曝轉彎時間點

丹娜絲Z字型移動！日氣象廳曝轉彎時間點

即／丹娜絲來襲高雄今停班課　多家百貨照常營業

即／丹娜絲來襲高雄今停班課　多家百貨照常營業

「丹娜絲」來勢洶洶　勞工颱風天上班5大QA懶人包

「丹娜絲」來勢洶洶　勞工颱風天上班5大QA懶人包

關鍵字：

丹娜絲颱風走法罕見西部沿海北上劇烈

讀者迴響

熱門新聞

丹娜絲逼近！7/6全台停班課一覽

快訊／陸警擴大至18縣市　新北桃園入列

小三激戰人夫喊「頂到子宮、被塞很滿」　正宮氣瘋

丹娜絲再增強恐升中颱！最新路徑曝

丹娜絲颱風路徑曝！一圖看風雨最劇烈時段

小鋼炮丹娜絲可能變中颱　路徑微調「若登陸這區超罕見」

丹娜絲7/6停班課一覽！6縣市今颱風假

快訊／丹娜絲長大！　陸警擴15縣市

即／5口命案「害命團購主」曝光！

曾志偉與女星合照姿勢惹議

丹娜絲鬼轉削邊北上！2天雷雨彈猛砸3地

5死命案王姊求救訊息曝　被追債仍護爸媽

丹娜絲今加速可能登陸　警報將擴全台

林岳谷無緣挑戰紀錄　鋒總認了沒注意

橫店爆短劇演員片場身亡　警方發聲

更多

最夯影音

更多

夏于喬頒獎給老公　看到名字一秒爆哭

【分開就破防】一聽要回嬰兒室...寶寶秒變臉嚇出小皺紋

【「下巴」掉了！】警車迴轉擊落機車！　疑視線遮蔽...騎士雷殘受傷

LULU凍卵「請推薦產地直送的精子」　#星光雲REELS

「泰版梁朝偉」萬洛奪北影影帝　急找翻譯...就站在他旁邊XD

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

免費抽超人力霸王舞台劇

免費抽超人力霸王舞台劇

暗黑魔城開戰在即！光之英雄集結！加入會員抽免費門票，放電孩子暑假不煩惱。

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

唐吉訶德必買零食開箱！

唐吉訶德必買零食開箱！

「文里補習班」開課啦！開箱唐吉訶德店員推薦的必買零食，看看哪樣最合胃口吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面