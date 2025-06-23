藍勾勾小編卸制服！南警社群先驅楊義雄7月退休走完最後一哩路

▲台南市警二分局副隊長楊義雄創立粉專10年，筆鋒幽默貼地氣，成功推動警政社群化，將於今年7月退休。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

他不是職業小編，卻是台南首位拿下臉書藍勾勾認證的分局粉專操刀手！台南市警局第二分局副隊長楊義雄，從街頭辦案走進社群世界，十年來筆耕不輟，將防詐與警政故事包裝成一篇篇貼近人心的貼文，他將於7月屆齡退休，不只卸下制服，也將把陪伴粉絲多年的「警界小編」身分一併交棒，讓不少網友感到不捨。

楊義雄副隊長於2015年創立「台南市政府警察局第二分局」臉書粉絲專頁，從零開始經營，目標單純：「希望讓民眾多一分警覺，少一點受害。」身為非科班出身的「中年警察大叔」，他硬是靠著自學社群文案與修圖技能，把警政宣導寫出溫度與節奏，10年間讓粉專累積超過2萬名追蹤者，並成為台南第一個獲臉書官方藍勾勾認證的警察單位。

從詐騙防範的梗圖，到街頭執勤的溫情故事，楊副隊長筆下的文字既有警覺提醒，也有濃厚人味。他不只「貼梗圖」，也「寫故事」，在網路戰場上為警民關係撐起一片溫柔防線。「我只是一個穿制服的小編，希望每一則貼文都能有用、有感。」他笑說。如今將屆齡退休，他感性地表示，最感謝的是一路追蹤與留言互動的網友，「不按讚沒關係，記得防詐才重要！」

市警二分局指出，楊義雄從警近40年，歷練無數刑事與勤務任務，是實打實的資深實戰警官。從街頭奔波辦案，到近年轉向「線上蹲粉專」，他把熱忱從現場延伸到鍵盤，成功架起社群新防線。隨著退休腳步將至，他將粉專經營棒子交給接任者，結束這段「穿制服的小編人生」。市警二分局也感謝他為警政社群打下穩固根基，證明「現代警察，不只跑現場，也能寫貼文守社群」。