都答錯快就醫！林芳郁失智5年　名醫曝2招「判斷失智早期跡象」

▲新冠疫情期間，時任亞東醫院院長的林芳郁帶頭接受AZ疫苗。（示意圖／記者湯興漢攝）

記者劉維榛／綜合報導

前衛生署長、國內心臟醫科權威林芳郁醫師，在退休後罹患失智症，震驚各界。而精神科名醫沈政男從事失智照顧與長照已20多年，對此，他分享MMSE（簡易心智量表）內有2道題目，可以判斷失智非常有幫助，像是今天日期、星期幾？還有考短期記憶，若家人都無法答出來，就得帶去門診評估。

對於林芳郁醫師與失智症搏鬥近5年，許多人都在問有沒有什麼心理測驗可以敏感地偵測失智的最早期跡象，不用等到明顯退化才診斷？沈政男在臉書表示，最常用的是MMSE與MoCA測驗，但真正要診斷失智，還是得由醫師評估，因為心理測驗結果會受很多外在因素影響。

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不過MMSE其中有兩道題目，沈政男認為，對於判斷失智與否相當有幫助，他實際舉例如下：

一是定向感，也就是禮拜幾、幾月幾日、節日、季節與年，尤其是前兩個。如果你擔心長輩失智，就每天問：「媽媽，今天禮拜幾？幾月幾日？」如果好幾次都答不出來，就要帶去門診評估。

二是三種東西測驗，像是「媽媽，我講三樣東西，你記起來，我等一下再問你，火車、月亮、冰箱（一秒鐘講一個）」，然後馬上請媽媽覆誦，確定有聽進去：「媽媽，你全部講一次！」再來穿插算術題：「一百減七，連續減五次，把每一次的答案都告訴我。」媽媽這時會說，「九三、八六...」講完以後，就回過頭來問媽媽：「剛剛那三樣東西，請你再講一次！」

沈政男說，如果三樣東西，這時都能全部講出來，大致上就不是失智，但如果只講一樣、兩樣呢？過一段時間再重複施測，如果還是沒辦法講完整，就帶去門診評估。

沈政男進一步解釋，這一題考的是短期記憶，也就是剛發生的人事物能不能記起來，這是失智的最早期跡象；比如早餐吃過以後，想不起來吃什麼，就是短期記憶出了問題。

此外，沈政男同時建議家人要觀察長者的生活狀況，比較需要認知功能的活動，比如「吃藥、做家事、購物、打電話、記帳等」有沒有出錯，尤其是吃藥，如果出錯就要帶去門診評估。

在預防部分，他提到國際失智症協會列出14項風險因子，包括糖尿病、憂鬱、肥胖、空污、缺乏運動、聽力與視力障礙等，只要改善這些問題，就能降低45%的失智風險。他強調，預防與改善都從生活做起，而不是等症狀明顯才處理。

針對失智者的照顧，他分享最有效的方法是「造假與說謊」，不是鼓勵騙人，而是用善意的方式迎合患者的需求，例如想回家可以先轉移注意力，或是用行動製造「已經到家」的假象。他說，失智並非正常老化，而是腦部衰竭的一種形式，不可逆，但只要照顧得宜，就能讓病患與家人過得開心。他最後也提醒，若照顧者難以負荷，應尋求熟悉藥物、活動與長照資源的專業團隊協助。

※本文獲醫師沈政男授權提供。