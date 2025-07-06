德州洪災27人亡！「神秘營」27女童仍失蹤　露營車被沖走孩童尖叫

▲德州暴洪已找到至少27具遺體，夏令營還有23女童失聯。（圖／路透，下同）



記者董美琪／綜合報導

美國德州中南部在國慶日遭遇突如其來的豪雨侵襲，引發瓜達魯普河（Guadalupe River）沿岸暴洪，當時大家都在睡夢中，造成至少27人喪命。總統川普表示，這是一起「可怕的」災難，聯邦政府將全力支援救災。根據克爾郡（Kerr County）警長賴瑞·L·萊瑟（Larry L. Leitha）說，當局已尋獲至少27具遺體（包括9名兒童），已有超過850人被撤離或獲救。

根據CNN報導，事發地點為克爾郡（Kerr County）一處名為「神祕營」（Camp Mystic）的私人基督教女子夏令營，最新進度是至少27名參加夏令營的女童仍下落不明，據了解，有99年歷史的「神祕營」，本周接待了750名兒童。

目擊民眾博爾頓（Bud Bolton）表示，「（看到他們）被困在露營車裡，而那台車就這樣漂走了。孩子們在尖叫，你卻無能為力救他們。」他回憶起當時露營車被洪水沖走、孩童受困尖叫，場面令人心碎。還有倖存者表示「他們能聽到孩子們在漆黑的夜裡哭喊」當時情況非常可怕。

災情發生後，民眾紛紛在社群平台張貼失聯兒童照片，懇請協尋，數十個家庭在當地Facebook群組中說，他們接到安全官員電話的消息，稱他們的女兒尚未找到。

德州州長艾波特（Greg Abbott）已宣布進入災難緊急狀態，搜救行動持續進行，投入直升機、無人機與逾200人力，誓言尋回所有失蹤者。

德州副州長派屈克（Dan Patrick）指出，當時約有750名兒童在營地，洪水在清晨4時迅速暴漲，瓜達魯普河水位在45分鐘內上升約8公尺，完全來不及疏散。截至5日晚間，已有237人獲救，其中167人透過直升機緊急撤離。

根據美國國家氣象局（NWS）資料，克爾郡部分地區24小時內降雨量達304.8毫米，導致當地進入洪災緊急狀態。克爾維爾（Kerrville）行政首長萊斯表示：「這是一次幾乎無法預測的天災，雷達都來不及反應，洪水在不到兩小時內爆發。」德州緊急管理局坦言，原先氣象預報並未準確預測出實際出現的極端雨勢與降雨量。

▲德州洪災展開撤離行動，家長與孩子們團聚。（圖／達志影像／美聯社）



前中央氣象局長鄭明典也在社群媒體上發文關注此事，直言「美國德州，反應有點意外」，顯示即使是具備預警系統的國家，在面對極端氣候或洪災時仍可能措手不及。

氣象預報顯示，德州中南部未來1至2日仍有持續降雨可能，災區情勢依然嚴峻。