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一週下半年雨量！榕江三天「降46個西湖」　全市泡在泥水中

▲榕江三天降46個西湖。（圖／翻攝自微博）

▲榕江三天降46個西湖。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

貴州榕江近日受暴雨影響，僅6天的時間就降下半年的雨量，並連續受到2次洪水災情影響，三天內雨量如同46個西湖。當地防汛抗旱指揮部消息指出，全市多處受到洪水災情，嚴重影響交通多日，還有足球場在10分鐘內遭淹沒。

據《瀟湘晨報》報導，當地氣象台指出，自6月18日起，當地連續6天普降大到暴雨，上下游洪水、降雨疊加，致水流速度減緩，水進來後出不去，進而整個城市一片汪洋，許多土生土長的本地人都沒料到，會發生如此大的洪災。

▲整座城市多處受到洪水災情影響。（圖／翻攝自微博，上同）

▲▼貴州榕江遇30年最大洪水。（圖／翻攝自微博）

▲▼貴州榕江遇30年最大洪水。（圖／翻攝自微博）

▲▼貴州榕江遇30年最大洪水。（圖／翻攝自微博）

▲整座城市多處受到洪水災情影響。（圖／翻攝自微博，上同）

氣象台指出，6月24日，榕江縣局部最大降雨量24小時內，高達300毫米（平永鎮等鄉鎮）；全縣範圍雨量22日至24日持續強降雨，全縣平均累計降雨量超200毫米，部分區域疊加上游雷山、丹寨等縣的暴雨（如雷山縣九十九水庫站點24小時降雨274.4毫米）。

公開資料顯示，榕江縣總面積約3315.8平方公里，計算降雨量總體積為：0.2×3315×1000000=66300萬立方公尺，按照杭州西湖的庫容量1429萬立方公尺進行當量計算，相當於在22日至24日，至少有46個潑江縣的水向了西湖。

榕江縣關鍵降雨時段為27日20時至28日12時，黔東南州出現22站特大暴雨，其中榕江縣塔石鄉、平陽鄉等3鄉鎮降雨量突破200毫米。雷山縣九十九水庫站點累計降雨274.4毫米，丹寨縣9站特大暴雨，加劇都柳江流域洪水。

受強降雨影響，貴州柳江上游都柳江發生大洪水，上游控制站石灰廠水文站24日14時15分洪峰水位256.71公尺，超過保證水位5.21公尺，相應流量11400立方公尺每秒，水位、流量均列1958年有實測資料以來第一位。

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貴州榕江洪水暴雨氣象

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