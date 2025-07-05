德州暴洪13死！河水水位45分鐘升9公尺　夏令營23女童失蹤

▲瓜達盧佩河水位短短45分鐘上升近30呎（約9公尺），創下有史以來第二高紀錄。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

美國德州中部4日降下大暴雨導致山洪暴發，瓜達盧佩河（Guadalupe River）河水水位短短45分鐘上升近30呎（約9公尺），創下有史以來第二高紀錄，至今已知13人死亡，另外還有23名參加夏令營的孩童失蹤，生死不明。當地官員已宣布進入災難狀態，搜救行動正在進行中，預計死亡人數還會攀升。

華盛頓郵報、福斯新聞等報導，美國國家氣象局3日下午發布洪災警示，提醒克爾郡（Kerr）入夜後極可能山洪暴發，到了4日凌晨1時升級為警報，接著凌晨4時過後發布更嚴重的緊急警報。隨著降雨持續，河水漫過小溪水道，淹沒道路，捲走車輛，有的人在洪水來襲的那一刻，緊抓著樹木才保住性命。

▲▼隨著降雨持續，河水漫過小溪水道，淹沒道路，捲走車輛。（圖／路透）

洪災奪走至少13條人命。德州官員還透露，克爾郡克爾維爾市（Kerrville）郊外的Mystic營地被洪水淹沒，造成23名女孩失蹤，生死不明。已知營地總計有700多名孩童，大多數已經撤至地勢較高之處等待救援，隨後透過直升機撤離，部分家長趕來與孩子們團聚。

▲▼ 德州洪災展開撤離行動，家長與孩子們團聚。（圖／達志影像／美聯社）

克爾維爾市長萊斯（Dalton Rice）在緊急撤離疏散期間發布災難狀態，他直言，儘管洪災到來之前已經發布警報，但事情還是來得非常快。德州州長艾波特（Greg Abbott）透過社群平台X發文表示，正緊急調動一切資源應對洪災，當務之急是救人性命。

相關機構派出14架直升機、12架無人機進行空中搜救，動員500多人展開救援行動，德州國民警衛隊、美國海岸防衛隊等單位也出動。不過克爾郡警方預估，在雨勢緩和之後，預計死亡人數還會攀升。