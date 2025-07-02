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大陸 大陸焦點 特派現場

南陽現極端大暴雨「已致5死」！　車輛直立在洪水中…駕駛嚇瘋

記者廖翊慈／綜合報導

河南南陽連兩日受極端強降雨影響，多地出現土石流、洪水等災情。當地消防隊指出，截至1日，已搜尋到5名人員，均無生命體徵，現場搜救工作仍在進行中，仍有多人失聯。

綜合陸媒報導，6月30日21時至24時，南陽市西峽縣太平鎮、二郎坪鎮遭遇極端強降雨，3小時雨量達208.3毫米，累計降雨量225.3毫米。強降雨導致下游蛇尾河水位激增，引發洪災，部分道路、橋樑及設施損毀。

▲車輛受困洪水中。（圖／翻攝自微博）

▲車輛受困洪水中。（圖／翻攝自微博）

相關影片顯示，一名景區遊客駕駛受困於洪水中，車輛受到衝擊，以75度角直立在湍急的洪水中，眼看就快掉入深不見底的泥水，多位壯漢出手拉車，與死神搏鬥，順利將駕駛救出。

數據顯示，去年同期河南南陽曾出現「三天降完全年雨量」的紀錄。當地居民也指出，從未見過如此大的洪水，「南陽是中國內陸腹地，竟然能下這麼大的雨。 近幾年氣候越來越極端，這是個警示。」

▲▼河南洪水。（圖／翻攝自微博）

▲▼河南洪水。（圖／翻攝自微博）

▲▼河南洪水。（圖／翻攝自微博）

▲河南各地洪水災情。（圖／翻攝自微博，上同）

專家分析，此暴雨成因西南急流加強、低空切變線影響，疊加地形抬升作用。

災情發生後，災情較重的西峽縣成立指揮部，組織公安、消防救援、緊急救援、鎮村組幹部、社會救援等800餘人參與搶險救援工作，共出動應急車輛10餘輛，各類搶險車輛30餘輛，無人機13架，全力恢復道路、電力、通信等基礎設施，搜救失聯人員。目前，搶險救援工作仍在持續。

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