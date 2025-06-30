貴州榕江三天降雨量下滿46個西湖　特殊地形易造成洪峰疊加

▲洪峰過境時，榕江縣城全城泡在水裡。（圖／翻攝央視）

記者魏有德／綜合報導

貴州榕江在近期大陸南方暴雨之際成為「重災區」，據了解，榕江縣總面積約3315.8平方公里，降雨量總體積約為6.63億立方公尺，按杭州西湖的容積1429萬立方公尺進行當量計算，等於在22日至24日之間，至少有46個杭州西湖的水從天而降，潑向榕江縣。因此，榕江一帶近期飽受暴雨和洪水的侵襲，造成民眾生計安全受嚴重干擾。

▲貴州榕江縣遭暴雨洪水侵襲後的情況。（圖／翻攝瀟湘晨報）

《瀟湘晨報》報導，6月28日，榕江縣關鍵降雨時段為27日20時至28日12時，黔東南州出現22站特大暴雨，其中榕江縣塔石鄉、平陽鄉等3鄉鎮降雨量突破200毫米（公釐，下同）。 上游疊加影響，雷山縣九十九水庫站點累計降雨274.4毫米，丹寨縣9站特大暴雨，加劇都柳江流域洪水。

由於榕江縣城四周皆為高山，城區為全縣海拔最低的壩區，三江在此地匯聚，後由都柳江流向下游的從江縣，特殊地形及地理位置一遇上極端氣候，榕江便成為受災嚴重的區域。

▲榕江縣的特殊地理位置。（圖／翻攝瀟湘晨報）

大陸水利部發文稱，受西南暖濕氣流和低層切變線影響，6月19日以來，貴州省榕江縣普降大到暴雨。本輪降雨呈現以下幾個特點，一是總量大，榕江全縣累計面雨量319毫米；二是強度高，最大點雨量平陽雨量站達434毫米；三是歷時長，本次降雨與前期降雨雨區高度重疊，持續時間長達6天，降雨的持續性進一步加劇了災害風險。」