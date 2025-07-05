韓地震權威：南海海槽地震「30年內一定發生」　朝鮮半島搖30公分

▲ 為防南海海槽大地震，日韓政府著手應對。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

日本漫畫家龍樹諒作品中預言2025年7月將有空前大地震與海嘯，掀起民眾恐慌情緒。南韓地震權威、延世大學教授洪泰慶（音譯）認為這項預言並非毫無根據，因南海海槽地震確實有高度風險，日本政府預估未來30年內發生機率高達80％，可視為「一定會發生」，屆時也將對朝鮮半島造成影響。

該預言出自2021年出版的《我所看見的未來 完全版》，描述龍樹諒1991年7月5日夢見海底爆裂、海嘯襲擊太平洋國家的畫面，浪高恐達2011年311震災的3倍，引發大規模災害。部分讀者將相關內容與日本南海海槽大地震連結，引發恐慌與各界熱議。

綜合《紐西斯通訊社》等韓媒，洪泰慶近日接受CBS電台節目專訪時對此說明，他30年前還是研究生時就聽聞南海海槽未來30年內發生大地震的機率為50％，如今提升至80％，直言80%的機率極高，可說是一定會發生，「科學上看來30年內80%發生率代表今天發生也不奇怪，但不代表今天一定會發生」。

洪泰慶提到，九州近海平均每100年至150年就有一次規模7.0至8.0的強震，一旦南海海槽破裂且一路延伸至東京外海，恐怕發生地震規模9.0的「最壞情況」。而日本政府評估，若南海海槽發生規模9.0地震將造成約30萬人死亡、270兆日圓經濟損失及逾235萬棟建築全毀。

洪泰慶補充，即便震央位於日本南方，朝鮮半島也無法置身事外，南韓也可能出現30公分以上的搖晃，並透露政府正針對相關風險研擬應對策略，以求降低潛在災害影響。