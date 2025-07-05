伊凡卡砸405億打造度假天堂！　接班川普當房地產女王

▲伊凡卡繼承老爸川普衣缽，當房地產商人。（翻攝ivankatrump IG）

圖文／鏡週刊

美國總統川普（Donald Trump）的長女、「第一千金」伊凡卡（Ivanka Trump）近日被爆，將砸下14億美元（約新台幣405億元）打造豪華度假島嶼，繼承老爸衣缽，走上房地產之路。

根據《紐約時報》報導，現年43歲的伊凡卡丈夫賈德庫許納（Jared Kushner）正攜手進行一項龐大的投資案，預計砸下14億美元，將位於歐洲阿爾巴尼亞「薩贊島」（Sazan Island）的一處廢棄的蘇聯軍火基地，改建為佔地1,400英畝的奢華度假島嶼。

報導指出，儘管庫許納的家族原本在紐約就擁有許多商辦、住宅與零售物業，但這是他和伊凡卡首次涉足高級旅宿產業。阿爾巴尼亞政府已於今年1月針對此案給予初步批准。

▲伊凡卡和丈夫庫許納，將斥資14億美元，建造奢華度假島嶼。（翻攝ivankatrump IG）

不過，這座島嶼過去是軍事基地，至今仍有地雷、危險軍火殘留。義大利記者馬齊歐米安（Marzio Mian）2024年7月曾實地探訪，指出島上仍可見「骷髏警告標誌」和「地雷警告牌」等。但阿爾巴尼亞政府2020年開始就著手清除島上的未爆彈和地雷，並表示將與伊凡卡團隊合作，持續進行安全清理。

伊凡卡去年透露，他們已經與全球最優秀的建築師和頂尖品牌合作，力求打造出一處非凡的度假天堂。阿爾巴尼亞總理拉瑪（Edi Rama）接受《衛報》採訪時也表示高度期待，直言：「阿爾巴尼亞不能浪費薩贊這份禮物，我們對奢華觀光的渴望，就像沙漠需要水一樣。」

▲伊凡卡上月底才到威尼斯參加貝佐斯婚禮，獲封「最美賓客」。（翻攝ivankatrump IG）

然而，此案在當地也引發質疑聲浪，根據《泰晤士報》報導，反對黨成員謝海（Agron Shehaj）批評政府在協商過程中沒有公開透明，令人懷疑是「有利於總理的私人交易」。

針對外界疑慮，庫許納強調，開發案將尊重自然環境，去年他接受《衛報》訪問時表示：「大家一聽到要開發就會恐慌，總是先入為主地往壞處想。但當他們看到我們的設計、規劃與對環境的尊重後，我相信他們會很滿意。」他也坦言：「當然，再怎麼好的開發案，也無法讓每個人都滿意。」



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