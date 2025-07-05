川普國慶日簽「大而美法案」拚經濟　最大規模減稅促經濟成長

▲美國總統川普4日國慶日在白宮簽署法案。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

美國總統川普於當地時間7月4日國慶日在白宮正式簽署「大而美法案」（One Big Beautiful Bill Act）成法，宣稱這是美國史上規模最大、最受歡迎的減稅措施，將促進經濟大幅成長，造福辛勤工作的美國人民。該法案同時涵蓋國防與移民支出，被視為川普第二任期的重要政策起點。

綜合外電報導，這項法案旨在延續川普第一任期推出的減稅政策，並兌現其去年競選承諾，內容包括小費、加班費免稅，投入數千億美元強化移民執法與國防支出等。法案近日已在國會參、眾兩院驚險過關，川普也趁著國慶日，在白宮舉行簽署儀式，彰顯此法對其施政藍圖的重要性。

川普在演說中強調，法案將為美國帶來爆炸性經濟成長，尤其對「維持美國運作」的一線勞動族群最有幫助，包括工廠工人、農民、技工、服務生、警消與煤礦工人。他強調，「這些是真正支撐國家的美國人，這項法案是為他們而設。」

川普並藉機再度批評風力發電，力挺傳統燃煤產業。他指出，中國正在大量興建燃煤電廠，而美國卻傾向發展風力發電，但他認為風力發電「行不通」，不僅破壞自然環境，維護成本高昂，且相關設備多來自中國，並稱這將削弱美國能源自主。

簽署儀式上，包括眾議院議長強生（Mike Johnson）在內的多位國會議員與政府官員到場見證。此外，白宮當天也舉行國慶慶祝活動，邀請現役軍人及眷屬共襄盛舉，活動開場更有B-2轟炸機與F-35戰機飛越白宮上空，向不久前參與攻擊伊朗核設施任務的美軍及所有保衛國家的軍人致敬。

不過，儘管川普將法案包裝為「經濟、國防與邊境安全三贏」的重大立法，外界質疑聲浪未歇。據悉，法案內容引發部分共和黨人士深切憂慮，民調也顯示，許多美國民眾對此並不樂觀。

批評者擔心，大規模減稅將導致國債飆升，進一步壓縮醫療、社福與清潔能源的預算，並強化川普在移民政策上的強硬作風。部分分析更指出，法案可能使財政赤字擴大，進而牽動長期經濟穩定。