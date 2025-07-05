60天臨時停火方案曝！哈瑪斯「釋出善意」　川普稱以色列答應

▲以色列總理納坦雅胡即將前往華府訪問。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

以色列與巴勒斯坦武裝恐怖組織哈瑪斯之間的衝突持續延燒逾20個月，哈瑪斯日前對由卡達與埃及轉交的臨時停火與人質交換協議做出「正面回應」。該提案內容包含釋放10名人質與15具遺體，並在為期60天的停火期間逐步實施。以色列已同意相關條件，後續執行細節仍須進一步談判。

根據美媒《ABC News》，哈瑪斯表示，已就停火與人質交換方案向調解方正式回應，並強調已準備好立即就執行機制展開新一輪談判。哈瑪斯發言人表示，該組織支持任何能終結加薩軍事行動的提案，但希望獲得保證，確認以色列在第一階段結束後，將履行進入第二階段的承諾。

以色列官員透露，以方預計哈瑪斯將於上週五前回覆。此次提案由卡達與埃及負責轉交，內容包括哈瑪斯將釋放10名生還人質、交還15具人質遺體，並於60天停火期間分批執行。此外，哈瑪斯不得舉行釋放人質儀式，雙方也將在此期間討論永久停火可能性。

儘管哈瑪斯回應正面，但據以色列消息人士透露，協議仍有多項細節待協商，包括用以交換人質的巴勒斯坦囚犯人數。而哈瑪斯持續要求以方承諾戰爭結束，這始終是雙方談判的主要障礙之一，以色列總理納坦雅胡至今未同意讓步。

美國總統川普本週亦對外宣布，以色列已接受60天停火條件，並由其政府官員與以方在華府進行「長時間且富有成效」的會議。川普呼籲哈瑪斯接受協議，強調「不會有更好的方案，只會更糟」。

事實上，美國中東特使威特科夫（Steve Witkoff）近數月來持續斡旋，早在5月白宮就已向哈瑪斯提交以色列批准的60天停火提案，但談判停滯。川普也曾在任內首度出訪中東前後，敦促雙方盡快達成協議，但最終未果，以軍後續加大對加薩的攻擊行動。

回顧今年1月，雙方曾實施為期6週的臨時停火，成功釋放數十名人質並交換巴勒斯坦囚犯。然而，3月18日以色列恢復軍事行動，理由為哈瑪斯未釋放剩餘人質，並稱行動針對對以國安全構成威脅的恐怖份子。

此外，以色列自3月2日起對加薩實施人道援助封鎖，歷時11週至5月19日才解除。根據哈瑪斯掌控的加薩衛生部統計，自2023年10月7日哈瑪斯突襲以南部造成1200人死亡、數百人遭綁架後，戰火至今已釀成近5.6萬人喪生、逾13.1萬人受傷，仍有至少20名人質遭哈瑪斯扣留。