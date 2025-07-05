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澤倫斯基與川普通話　曝對話「具建設性」！談論國防生產合作

▲▼川普與澤倫斯基。（圖／達志影像／美聯社）

▲川普與澤倫斯基近日進行通話。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

美國總統川普於當地時間4日與烏克蘭總統澤倫斯基通話，雙方討論防空合作與軍事投資等議題。此時美國暫停對烏軍援，包括「愛國者」飛彈等關鍵裝備，而俄軍亦在此時對基輔發動史上最大規模空襲。川普強調對俄總統普丁拒絕讓步感到「非常失望」，此舉可能使他兌現終結戰爭的承諾更加困難。

根據《衛報》，這通電話發生於美國宣布暫停軍援之際，原定援助包括「愛國者」防空飛彈與其他彈藥，但因美軍內部彈藥庫存吃緊，部分物資即使已運抵波蘭，仍被迫停滯。德國則表示正在進行密集磋商，考慮購買美製「愛國者」飛彈並轉交烏克蘭。

澤倫斯基稱與川普通話「重要且有益」，內容涉及烏克蘭國防空能力、聯合生產計畫以及雙方採購與投資。雙方也同意強化烏克蘭空防，盼藉此促成美方恢復軍援。不過，目前尚無具體進展，澤倫斯基也未提及美援何時恢復。《Axios》指出，一位消息人士形容這是一次「良好的對話」。

值得注意的是，俄羅斯在川普與普丁通話後數小時，即對烏克蘭發動破壞性空襲。烏方指出，俄軍動用逾550架無人機與彈道飛彈，對多座城市展開攻擊，澤倫斯基痛批這是「蓄意恐怖行動」，也是「莫斯科對外交的詮釋」。

川普日前在愛荷華州造勢後表示，對與普丁的通話感到「非常失望」，強調「他（普丁）沒有準備好，我不覺得他想停止戰爭，這很遺憾」。克里姆林宮則稱，普丁拒絕讓步，仍堅持戰爭的「根本原因」包括北約東擴與烏克蘭尋求加入西方組織等。

美方停止軍援與川普對普丁態度的轉變，凸顯出俄烏戰爭在國際外交中的僵局與複雜性，也讓川普「迅速終結戰爭」的承諾蒙上陰影。

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