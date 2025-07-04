準颱風丹娜絲影響　金門往泉州航班明取消

▲受到準颱風丹娜絲影響，金門往泉州的航班明取消。（圖／記者林名揚翻攝）
記者林名揚、柯振中／金門報導
受到準颱風丹娜絲影響，大陸福建的泉州海事局4日晚間6點啟動防颱3級響應，輪船「八方輪」預計5日上午前往廈門避風，連帶的影響兩岸的航線。根據最新消息，金門小三通航線，往泉州航班5日全面取消。
此外，澎湖往返台灣的交通船同樣受到準颱風丹娜絲影響，6日全天停航，船公司預計5日將遊客全部疏運回台。
▼受到準颱風丹娜絲影響，金門往泉州的航班明取消。（圖／記者林名揚翻攝）
▲受到準颱風丹娜絲影響，金門往泉州的航班明取消。（圖／記者林名揚翻攝）
記者林名揚、柯振中／金門報導
受到準颱風丹娜絲影響，大陸福建的泉州海事局4日晚間6點啟動防颱3級響應，輪船「八方輪」預計5日上午前往廈門避風，連帶的影響兩岸的航線。根據最新消息，金門小三通航線，往泉州航班5日全面取消。
此外，澎湖往返台灣的交通船同樣受到準颱風丹娜絲影響，6日全天停航，船公司預計5日將遊客全部疏運回台。
▼受到準颱風丹娜絲影響，金門往泉州的航班明取消。（圖／記者林名揚翻攝）
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