10縣市「暴風圈侵襲機率」破6成！　準丹娜絲最新路徑曝

▲熱帶低壓將增強為颱風丹娜絲。（圖／氣象署提供）

生活中心／綜合報導

巴士海峽附近的熱帶性低氣壓，未來將增強為今年第4號颱風「丹娜絲」（Danas），並往東北方向移動靠近台灣。根據中央氣象署最新預測，未來120小時內的暴風侵襲機率，共有10縣市達到60%，其中又以澎湖的66%最高。

氣象署資料顯示，熱帶低壓目前以每小時11公里速度，向北北西進行，最快明天增強為颱風丹娜絲，路徑上明天下半天開始加速並偏東北方向，往台灣海峽附近移動，最接近台灣時間點會落在周日到周一上半天，氣象署將發布海上警報，也不排除發布陸上警報。

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象署最新預測，未來120小時內的暴風侵襲機率，依序為澎湖縣66%，彰化縣、嘉義縣64%，台南市63%，台中市、雲林縣62%，嘉義市61%，新竹市、苗栗縣、南投縣60%。

▲各縣市暴風圈侵襲機率。（圖／氣象署提供）

天氣粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」發文表示，「皮繃緊，今年第一顆颱風警報預備了。」準丹娜絲距離很近，走法很特別，有機會達到輕颱上限或中颱，一定要提高警覺。

風雨預測部分，粉專進一步指出，南部、花東會有一陣陣風雨，恆春、台東雨多，而澎湖「直接被颱風車過」，中部則要看颱風實際走法，如果南部登陸就不一定有風雨。