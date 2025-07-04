丹娜絲最快今晚生成　「2預測路徑」南台灣首當其衝

記者周湘芸／台北報導

熱帶性低氣壓TD06最快今晚至明晨增強為輕度颱風「丹娜絲」，中央氣象署預估明天清晨至上半天發布海上警報，下周日（6日）至周一上半天最接近台灣，屆時南部及東南部恐達豪雨等級。目前移動路徑以通過台灣海峽北上機率較高，也不排除登陸台灣。

▲木恩颱風及熱帶性低氣壓TD06預測路徑。（圖／氣象署提供）

中央氣象署預報員李孟軒表示，菲律賓西北側海面的熱帶性低氣壓TD06發展中，目前距離台灣西南方350公里，移動緩慢，預計今、明天滯留一段時間後，明晚加速移動，朝偏北或東北往台灣海峽前進，下周日至周一上半天最接近台灣，周一下半天進到中國大陸一帶。

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李孟軒指出，熱帶性低氣壓TD06有機會在今晚至明晨增強為輕度颱風「丹娜絲」，預估明天清晨至上半天發布海上警報，目前路徑還有不確定性，由於今、明天移動緩慢，要看其往西北的分量能走多遠，還有北轉偏折角度，較高機率是通過台灣海峽北上，但若角度更往東北就會接近台灣陸地。

▲未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

他表示，今天上半天各地多雲到晴，迎風面外圍雲系影響，花東及恆春半島有出現降雨，午後新竹以南也有雷陣雨。明天起受熱帶性低氣壓或颱風北上影響，南部及花東降雨增加，中部及宜蘭也有局部短暫陣雨，北部則為午後雷陣雨，同時要留意局部36度高溫。

他指出，熱帶性低氣壓或颱風最接近台灣時間點為下周日至周一上半天，各地都有降雨或局部大雨，南部及東南部更有豪雨機率，累積雨量恐達200毫米以上。周一遠離後，降雨即趨緩，西半部仍有短暫陣雨或雷雨，東半部為午後雷陣雨，由於台灣屆時還位於低壓帶，水氣仍多，南部及東北部有局部短暫雨，其他地區為午後雷雨。

李孟軒提醒，明天熱帶性低氣壓或颱風北上過程中，風雨逐漸增強，南部地區風力可能增強至8到9級，基隆北海岸今、明天陣風也有8級，後天台灣附近可能達到9至10級，中心更有10級以上強陣風。另外，明、後天南部及台東沿海可能就有長浪發生，後天中部及金門也要留意長浪。

▲未來風力趨勢。（圖／氣象署提供）