末日預言影響　飛日本航班「機上空蕩蕩」空姐傻眼！貴賓室也沒人

▲搭機的人超少。（圖／翻攝自FB做夢也要旅行）



記者施怡妏／綜合報導

日本漫畫家竜樹諒曾在作品《我所看見的未來》預言，日本將於2025年7月5日發生大地震，隨著時間逼近引發關注與恐慌，甚至衝擊旅遊業，粉專「做夢也要旅行」今日搭機前往東京，沒想到機上卻空蕩蕩，疫情後沒搭過這麼空的飛機，就連貴賓室都是空的，此景也讓空姐很驚訝。

粉專「做夢也要旅行」發文，飛往東京的航班，整架飛機幾乎空蕩蕩，乘客人數不到4分之1，他驚訝問空姐「都登機了嗎？」空姐則爽朗大笑說「對！末日預言！我們也傻眼！」接著兩人都笑了。

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原PO表示，除了疫情期間，從來沒搭過這麼空的飛日本航班，就連貴賓室也空到不行，「我想空服人員和乘客都蠻開心的吧；我覺得末日的不是地球，是旅遊業。」

留言區有不少網友分享其他航班的狀況，一樣是空蕩蕩，「這樣是不是7/5飛在天空中比較安全」、「可見謠言是威力驚人」、「我獨自包機」、「要不是下周還要上班，我就立刻刷機票衝了，暑假竟然有不到1萬的日本航線機票，太誇張」、「空姐暗自開心，終於能喘息一下，不然解封後無止境的遊客衝日本」。

根據《朝日電視台》報導，受謠言波及，使得外籍觀光客赴日旅遊意願降低，特別是香港地區，大灣區航空決定自5月13日至10月25日，將香港至仙台的班次將由每周4班縮減為3班，香港飛德島航線也從每周3班減為2班。日本支社長伊藤弘輝坦言，2月春季航班的預訂人數已出現明顯下滑，預計7月前訂票狀況恐怕更加低迷，「為維持航線，才提前決定減班。」

此外，香港至日本的機票價格也出現驚人跌幅。以廉價航空為例，成田至香港的單程票價僅需4100日圓（約新台幣822元）。即便加上燃油附加費與旅客稅，來回票價仍不到3萬日圓（約新台幣6000元），甚至比東京至新大阪的新幹線指定席票價還低。

本文獲「做夢也要旅行」授權引用。