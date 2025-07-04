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準颱風丹娜絲進逼　奧萬大、合歡山森林遊樂區、天池山莊7／6休園

▲奧萬大國家森林遊樂園區7月6日預警性封閉。（圖／林業保育署南投分署提供，下同）

▲奧萬大國家森林遊樂園區7月6日預警性封閉。（圖／林業保育署南投分署提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

準颱風丹娜絲進逼台灣，依據中央氣象署最新資訊，預期中南部山區下周會有豪大雨情形，林業保育署南投分署因此宣布奧萬大、合歡山國家森林遊樂區及能高越嶺國家步道的天池山莊，將於7月6日起預警性休園。

林業保育署南投分署指出，轄管奧萬大及合歡山國家森林遊樂區聯外道路地質較為脆弱，各山區步道遇豪大雨時易有土石崩塌或泥流災害發生，基於山區天候與行車安全考量，於颱風期間暫時封閉。

▲年節期間，清境及合歡山地區都是熱門遊的景點之一。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲▼合歡山國家森林遊樂園區、天池山莊7月6日預警性封閉。

▲天池山莊餐飲疑似出問題，造成45名山友拉肚子。（圖／民眾提供）

南投分署表示，轄屬各步道系統於颱風過後將立即啟動安檢程序，確認安全性符合後再行開放，並提醒國人事先做好防颱準備，山區居民隨時注意颱風動態、避免危難。

休園期間已有訂房的民眾，將可全額退費，有關國家森林遊樂區開休園及訂房退款相關訊息，請利用山林悠遊網(https://recreation.forest.gov.tw/)或臉書「奧萬大情報站」查詢；另能高越嶺西段國家步道及天池山莊最新訊息，隨時公告於天池山莊網站(https://tconline.forest.gov.tw/)，請民眾持續關注。

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