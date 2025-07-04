新北男被冷氣外機扯下樓慘死　家屬不願提告...悲痛領回遺體

▲呂男墜樓案相驗後冷氣機工人轉為證人（紅圈） 。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇／新北報導

新北市林口區昨日下午發生墜樓意外，77歲的呂姓屋主在住家四樓，因徒手要拉住沒架設好的冷氣室外機，沒想到冷氣室外機竟掉落，呂男也被室外機拉下墜樓。經送往長庚醫院救治，仍因傷重不治身亡。警方原本打算將3名工人及冷氣行老闆依過失致死罪移送，今（4日）下午檢警進行相驗，初判死因為顱內出血，由於家屬不提告並將遺體發還，3工人及業者目前只是證人。

3日下午4時許，警方獲報，指稱林口區中山路123巷內公寓有民眾疑似墜樓，立即通知林口分局文化派出所員警及消防救護人員趕往現場。警消到場時，發現墜樓的呂姓男子已倒臥在地，失去意識。救護人員隨即展開緊急心肺復甦術（CPR），呂男在急救後成功恢復心跳，被緊急送往長庚醫院搶救，經急救1個多小時後，呂男仍傷重不治。

▲▼呂姓男屋主隨著冷氣室外機墜樓 。（圖／記者陳以昇翻攝）

根據警方初步調查，呂姓屋主請來冷氣裝修工人到家中安裝冷氣，但冷氣室外機在外牆裝設過程中，疑似未完全架設穩固，呂男見狀竟徒手要拉住室外機，疑因重心不穩，遭室外機拉下而墜樓。警方同時將施工的3名冷氣工人帶回派出所，訊後將3名工人及冷氣行老闆依過失致死罪移送偵辦。

今日下午檢警對呂男遺體進行相驗，初判死因為顱內出血，家屬對死因沒有意見，也不打算提告，檢察官當場裁示將4名冷氣工人及業者列為證人即可，不需以過失致死罪移送，遺體發還家屬，無需解剖。