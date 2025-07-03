快訊／林口男隨冷氣室外機墜4樓不治！業者、工人過失致死移送

▲林口呂姓男子隨冷氣室外機墜樓，經搶救宣告不治 。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇／新北報導

新北市林口區今（3）日下午發生墜樓意外，77歲的呂姓屋主在住家四樓，因徒手要把沒安裝好的冷氣室外機裝好，沒想到冷氣室外機竟掉落，呂男也被室外機拉下墜樓。警消獲報後趕抵現場，呂男已失去意識，經緊急搶救後恢復心跳，經送往長庚醫院救治，仍因傷重不治身亡。警方目前將3名冷氣工人帶回偵訊，訊後將3名工人及冷氣行老闆依過失致死罪移送偵辦。

3日下午4時許，警方獲報，指稱林口區中山路123巷內公寓有民眾疑似墜樓，立即通知林口分局文化派出所員警及消防救護人員趕往現場。警消到場時，發現墜樓的呂姓男子已倒臥在地，失去意識。救護人員隨即展開緊急心肺復甦術（CPR），呂男在急救後成功恢復心跳，被緊急送往長庚醫院搶救，經急救1個多小時後，呂男仍傷重不治。

根據警方初步調查，呂姓屋主今日請來冷氣裝修工人到家中安裝冷氣，但冷氣室外機在外牆裝設過程中，疑似未完全架設穩固，呂男見狀竟徒手拉扯室外機，疑因重心不穩，遭室外機拉下而墜樓。警方同時將施工的3名冷氣工人帶回派出所，訊後將3名工人及冷氣行老闆依過失致死罪移送偵辦。