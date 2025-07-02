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林口豪宅遭竊500多萬！狂賊是妻子乾弟　曾是釣蝦場老闆卻賭光

記者陳以昇／新北報導

新北市林口區上個月一名林姓民眾家中遭竊，損失包括新台幣、多國外幣合計約50萬元，以及勞力士、百達翡麗等8支名錶，總價值初估超過500萬元。日前警方循線在桃園市八德區逮捕65歲蔡姓男子，他竟是被害人妻子的乾弟，不僅在他住處和車內查獲贓款、贓物，更意外搜出一把改造手槍、子彈15發。他坦承因沈迷賭博欠下鉅款才鋌而走險。全案依槍砲彈藥刀械管制條例及加重竊盜罪移送法辦。

▼蔡男大熱天穿雨衣侵入乾姐住家洗劫 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼蔡男大熱天穿雨衣侵入乾姐住家洗劫，警方查扣贓物現金等物 。（圖／記者陳以昇翻攝）

上個月（6月）17日，林姓男子報案指出，位在林口區瑞樹坑住家疑遭人侵入，經清點後發現家中保險箱內的現金與多只名貴手錶不翼而飛，財物損失約500萬。林口分局立即組成專案小組調查。經調閱監視器影像後發現，竊嫌在犯案當日，正值炎熱夏季，竟身穿雨衣掩飾身分潛入屋內，懷疑是熟人所為。警方比對監視影像及車輛，鎖定65歲蔡姓男子涉有重嫌。

警方鎖定蔡男行蹤後，當月25日上午8時許，在桃園市八德區蔡男住處將他逮捕。隨即在蔡男的住處及他車內進行搜索，除了查獲贓款包括美金及其他外幣共約50萬元，還有贓物勞力士等8支名錶及戒指1枚，還意外搜出改造手槍一把、子彈15發、空氣槍一把及氣瓶5支。

經調查蔡男是林男妻子的乾弟弟，才會對林男家中經濟狀況及地形相當清楚，據悉，他曾在蘆竹區開設釣蝦場，但後來因長期沈迷賭博，導致欠下鉅款，釣蝦場也收起來，經濟相當拮据，但歪腦筋卻動到自己乾姐姐身上，於是鋌而走險犯下這起竊案。警訊後依槍砲及加重竊盜罪移送偵辦，並將持續追查槍枝來源。

▼警方查扣贓物現金等物 。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

▲▼蔡男大熱天穿雨衣侵入乾姐住家洗劫，警方查扣贓物現金等物 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼蔡男大熱天穿雨衣侵入乾姐住家洗劫，警方查扣贓物現金等物 。（圖／記者陳以昇翻攝）

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