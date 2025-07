俄最大規模空襲！一夜發射逾550空中武器　鎖定基輔轟炸

▲俄羅斯4日空襲烏克蘭。(圖/達志影像/美聯社)

記者詹雅婷/綜合報導

俄羅斯3日晚間至4日凌晨又對烏克蘭各大城市發動大規模無人機與飛彈空襲,總計發射超過550枚空中武器,主要攻擊對象為首都基輔,這也是俄烏戰爭開始之後規模最大的一場空襲。澤倫斯基呼籲加強烏克蘭防空力量,還稱美中領導人3日通話之際,烏克蘭全境卻響起空襲警報,「俄羅斯再次表明不打算停止戰爭」。

基輔獨立報、烏克蘭真理報報導,俄羅斯3日晚間6時對烏克蘭展開新一波空襲,其中包括330多架伊朗式Shahed無人機以及各類型飛彈,造成至少23人受傷,基輔發生數十起火災,住宅大樓、企業、學校、醫療機構與鐵路基礎設施等都受到波及。

▲住宅大樓、企業、學校、醫療機構與其他民用基礎設施等都受到波及。(圖/達志影像/美聯社)

針對俄軍這波攻勢,烏克蘭軍方表示,烏方擊落270個空中威脅,另有208架無人機受到電子戰干擾壓制或從雷達上消失,同時成功攔截飛彈。

澤倫斯基強調,烏克蘭需要盟友持續甚至加碼的軍事援助,特別是在防空系統方面,愛國者系統及其飛彈是真正守護生命的防線,盟友夥伴對彈道飛彈防禦的支持援助不斷線至關重要。

Firefighting efforts and debris removal are still ongoing after another Russian strike. This was one of the most large-scale air attacks – deliberately massive and cynical. In total, 550 targets were launched, including at least 330 Russian-Iranian “shaheds”, along with missiles,… pic.twitter.com/vnn31oST0z