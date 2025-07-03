普丁該注意！美媒曝「中國最新算盤」：目標轉向北方神聖領土

▲中國其實覬覦俄羅斯擁有的西伯利亞地區，圖為中國國家主席習近平、俄國總統普丁。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

中國對台灣的軍事威脅雖備受關注，但美國專欄作家指出，北京當局真正的野心可能轉向北方的西伯利亞。隨著台海戰爭代價高昂、俄軍實力日益空虛，以及中國內部日益嚴峻的資源需求，北京或將在2027年前以「有限軍事行動」為名，趁機向俄羅斯遠東地區進軍，奪取關鍵資源。

以研究中俄關係為主的專欄作家洛納根（John Lonergan）在美媒《國會山報》撰文分析，儘管中國目前在台海議題上仍持續高調，但兵推顯示兩岸爆發戰爭將導致中國面臨重大傷亡與經濟崩盤，且台灣擁有強大防衛力量與美國盟軍支持，加上台灣為全球半導體生產重鎮，導致北京當局實際上難以採取軍事行動。

2023年美國戰略暨國際研究中心（CSIS）兵棋推演，中國若採取攻台戰略，3週內恐損失1萬名兵力、155架戰機與138艘大型艦艇。彭博2024年分析，台海戰爭將讓全球經濟損失高達10兆美元，重創半導體供應鏈與全球科技產業。

相比之下，資源豐富的西伯利亞卻顯得風險相對較低。加上西伯利亞蘊含大量石油、天然氣、稀土、黃金與淡水資源，對中國維持經濟成長與綠能技術具有戰略價值。中國華北長年缺水，而西伯利亞的貝加爾湖則擁有全球20%未結冰淡水，對華北地區極具吸引力。

▲俄羅斯西伯利亞蘊含大量的油礦與天然氣。（圖／達志影像／美聯社）

俄羅斯因投入烏克蘭戰事，已將大量東方軍力調往西線，導致整個遠東地區防禦薄弱。一份外洩的俄羅斯聯邦安全局（FSB）文件指出，俄國內部對中國人口與經濟滲透極為擔憂，甚至注意到中國官方地圖重新使用「海參崴」（Haishenwai）等舊稱，取代俄國使用的「符拉迪沃斯托克」暗示中國的潛在領土主張。

據悉，中國的這些行動觸及19世紀「不平等條約」留下的歷史傷痕，當年俄羅斯與清朝簽訂不平等協議，奪取清朝在外東北的大片領土，使中俄邊界長期存在歷史爭議。

如今，俄軍東線據點裝備老舊、人力不足，無力應對來自中國的軍事壓力。反觀中國軍隊已完成現代化，擁有高超音速飛彈、第五代戰機與網路戰力。中共更將2027年視為可應對「重大衝突」的軍備完成節點。

洛納根認為，一旦中國認定武力犯台代價過高，那麼這支現代化大軍將可能轉向西伯利亞開展軍事行動。與台灣不同，西方國家對俄羅斯遠東地區關注度低，加上俄羅斯經濟更仰賴中國，不易強硬回擊。中國或將仿效俄羅斯入侵烏克蘭的語言，對外宣稱其行動是「保護經濟利益的特別軍事行動」。