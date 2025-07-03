　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

烏克蘭憂美軍援暫停　俄軍攻勢加大

▲烏克蘭總統澤倫斯基。（圖／達志影像／美聯社）

▲烏克蘭總統澤倫斯基。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合報導

美國白宮近日宣布暫停部分對烏克蘭的武器供應，引發基輔強烈警告，稱此舉將助長俄羅斯延長戰爭，並讓莫斯科持續對烏克蘭城市發動飛彈與無人機攻擊。白宮發言人凱利（Anna Kelly）表示，此一決定是為了「優先考量美國利益」，並基於國防部對美方對外軍援政策的整體檢討結果。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）表示，目前雙方正在釐清軍援細節；烏克蘭外交部則強調，任何延遲都只會鼓勵侵略者繼續戰爭與恐怖行動，而非尋求和平。烏外交部特別指出，在俄軍幾乎每晚以飛彈與無人機轟炸下，烏克蘭極需強化防空系統。

烏克蘭國防部則表示，截至目前尚未收到美方任何正式通知，證實軍援已被「暫停或調整」，呼籲民眾勿根據片面消息過度揣測。不過，國防部仍強調，終結戰爭的道路，是對侵略者持續並協調一致地施壓。

上周末，烏克蘭遭遇俄羅斯自2022年全面入侵以來規模最大的空襲，俄軍發射超過500枚飛彈與無人機，攻擊多座城市。美方並未說明具體中止哪些軍援，但NBC引述消息人士指出，可能包括愛國者飛彈、榴彈砲彈藥、飛彈與榴彈發射器等。

自俄羅斯2022年2月發動全面戰爭以來，美國已對烏克蘭提供數百億美元的軍事援助。然而，川普政府內部出現疑慮，認為美國自身武器庫存已過度消耗。克里姆林宮則對美援減少表達歡迎，發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）聲稱，「對烏武器供應越少，就越能加速特別軍事行動的結束。」

烏克蘭執政黨國會議員維尼斯拉夫斯基（Fedir Venislavskyi）表示，美方此舉「令人痛心」，在俄羅斯持續發動恐攻背景下，這是一項「極不愉快的情勢」。一位烏軍消息人士也對《法新社》表示，基輔「嚴重依賴美國武器援助，儘管歐洲盡力協助，但若無美援，情勢將艱困許多」。

歐洲各國在過去三年半內也對烏克蘭提供數十億美元軍援，不過各國政局不一，部分支持不見得穩固。捷克總統帕維爾（Petr Pavel）即向BBC俄文部表示，捷克是否持續援助彈藥將取決於未來大選結果：「我無法保證新政府會維持相同優先順序。」

美國國防部的決策據稱是基於本國軍備庫存下滑的顧慮，但凱利重申，「美國軍力依然無庸置疑——問問伊朗就知道」。美國國防部政策次長柯比（Elbridge Colby）則表示，五角大廈仍在為總統提供「多元且有力的援烏選項」，但同時需調整策略以維護美軍整體戰備。

此次軍援暫停發生在川普與澤倫斯基於荷蘭北約高峰會場邊會晤不到一周後。當時川普曾提到，將研究是否能提供更多愛國者系統給烏克蘭；他還補充道，「我們有時意見不合，但這次他（澤倫斯基）態度很好。」

回顧二月雙方在白宮橢圓辦公室曾發生一次激烈交鋒後，川普曾宣布暫停前任拜登政府核撥的軍援，也中止情資分享，雖然後來都已恢復。今年4月底，美烏簽署一項協議，允許美方取得烏克蘭部分礦產資源，以交換軍事援助。

此外，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）日前也罕見與俄國總統普丁（Vladimir Putin）通話，時間長達2小時以上。法方表示，馬克宏呼籲雙方停火並展開持久和平談判；克里姆林宮則稱，普丁告知馬克宏西方對俄羅斯安全利益的長期漠視才是戰爭根源。

普丁上月在聖彼得堡論壇上再度宣稱，俄烏「同為一體」，整個烏克蘭「本就是我們的」。目前俄軍控制約20％烏克蘭領土，包括2014年併吞的克里米亞。

儘管損失慘重，俄軍近期仍在烏克蘭緩慢推進，本周宣布完全控制盧甘斯克地區，但尚未獲得獨立證實。俄方並稱奪取東南部第聶伯羅彼得羅夫斯克部分區域，但烏軍否認此說。

與此同時，烏克蘭1日對俄國伊熱夫斯克（Izhevsk）一座無人機與雷達工廠發動襲擊，造成3人死亡，該地距烏克蘭邊境逾1,000公里，顯示烏軍仍具打擊遠距軍工設施的能力。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/01 全台詐欺最新數據

更多新聞
584 2 3780 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／美越對等關稅達陣！台積電漲20元至1105　台股大漲
日本一早連3震！鹿兒島規模4.4　秋田縣也晃了
TOYOTA「7人座休旅」太好賣！原廠：暫緩全新大型電動車問
快訊／印尼跨海渡輪疑沉沒！　船上65人生死不明
快訊／國3凌晨4車追撞6傷　1女「噴飛車外」慘死
快訊／川普證實：將與印度達成貿易協議
長髮妹餐廳公然脫下「水手裙」吃飯　全場傻眼
木恩颱風生成　日氣象廳：路徑「仍有變數」
恐嚇京華城案檢察官「命債命還」　涉案網友帳號曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

跨國研究揭男性受歡迎身材　BMI在23至27「微胖型」最具吸引力

日本一早連3震！鹿兒島凌晨規模4.4　秋田縣也晃了

快訊／印尼跨海渡輪疑沉沒！　船上65人生死不明

快訊／川普證實：將與印度達成貿易協議

木恩颱風生成　日氣象廳：路徑「仍有變數」

烏克蘭憂美軍援暫停　俄軍攻勢加大

美軍空襲炸出成果！　五角大廈證實：伊朗核計畫「倒退兩年」

快訊／美跳傘飛機衝出跑道釀5傷！　官方列「大量傷患事故」

倒塌瞬間曝光！為整修砍大樹　整棟房子竟「被壓成廢墟」

烏克蘭：北韓擬再派3萬兵力助俄軍　數月內將抵俄羅斯

【嫌軍卡太慢】阿伯大膽超車！ 整台車被頂推著跑10公尺

賴清德：不補助1000億台電會漲價　「普發1萬你們會用多久？」

理工爸爸幫女兒做了一台專屬學步車 超級厲害！！

【亡妻悲痛】彭振聲赴殯儀館 沉澱一晚後身穿西裝神情哀痛

【果然是親生的】女兒鞋壞掉回頭見媽聊開　光腳站路邊等超無奈XD

【邊荷律我愛妳】球迷對邊邊大膽示愛！她一臉震驚→尬笑比心XD

見女兒「開口喊爸媽」 KID開心到飛撲！XD

賴清德下令交涉軍人福利　商務艙有空位自動升等

【妳是我媽嗎？】阿金見媽敷面膜眉頭緊皺　一臉問號反覆確認XD

【怕爆】台中86歲翁靠助行器行走還開車！網友全嚇壞

跨國研究揭男性受歡迎身材　BMI在23至27「微胖型」最具吸引力

日本一早連3震！鹿兒島凌晨規模4.4　秋田縣也晃了

快訊／印尼跨海渡輪疑沉沒！　船上65人生死不明

快訊／川普證實：將與印度達成貿易協議

木恩颱風生成　日氣象廳：路徑「仍有變數」

烏克蘭憂美軍援暫停　俄軍攻勢加大

美軍空襲炸出成果！　五角大廈證實：伊朗核計畫「倒退兩年」

快訊／美跳傘飛機衝出跑道釀5傷！　官方列「大量傷患事故」

倒塌瞬間曝光！為整修砍大樹　整棟房子竟「被壓成廢墟」

烏克蘭：北韓擬再派3萬兵力助俄軍　數月內將抵俄羅斯

承辦京華城案11檢察官遭恐嚇！　司法院「3點回應」發聲了

Volvo台灣總裁帥照爆紅！林裕凱神似男星温昇豪…網：還缺夫人嗎

一脫鞋腳臭攔不住？3招制伏難聞氣味　連飲食都超關鍵

美越對等關稅達陣！台積電漲20元至1105　台股大漲230點站上22800

跨國研究揭男性受歡迎身材　BMI在23至27「微胖型」最具吸引力

日本一早連3震！鹿兒島凌晨規模4.4　秋田縣也晃了

快訊／印尼跨海渡輪疑沉沒！　船上65人生死不明

台東栗松溫泉出意外！男遊客跌倒斷腿　勇消歷經10小時成功救援

TOYOTA「7人座休旅」太好賣人氣不減！原廠：暫緩全新大型電動車問世

快訊／國3深夜4車追撞！釀6人輕重傷　1女「噴飛車外」慘死

【亡妻悲痛】彭振聲赴殯儀館 沉澱一晚後身穿西裝神情哀痛

國際熱門新聞

死衛星發出超強無線電訊號　科學家震驚

狂搖900次！日氣象廳示警恐有震度5強地震

川普嗆「日本被寵壞了」不願進口美稻米！　日方回應

7／5預言就快到了！盲眼龍婆曾曝「2025年有4件大事」

跳樓機「波動正妹」找到了！　劇烈晃動片播2700萬次

快訊／川普宣布：對越南徵20％關稅

富士康突撤回中國員工　蘋果印度擴廠添變數

吹牛老爹逃終身監禁！性販運案獲判無罪　運送賣淫輕罪成立

美越達成貿易協議！標普500、那指創新高　台積電ADR勁揚近4％

美越達成協議！川普：越南20％關稅　美國零關稅獲巨大競爭優勢

木恩颱風生成　日氣象廳：路徑仍有變數

即／IG大當機　超過1.5萬用戶回報問題

快訊／川普證實：將與印度達成貿易協議

影之軍隊：好萊塢跟反共獵巫的戰爭

更多熱門

相關新聞

快訊／川普證實：將與印度達成貿易協議

快訊／川普證實：將與印度達成貿易協議

美國總統川普證實，美國有望與印度達成一項「與以往截然不同」的貿易協議，核心內容將使美國企業得以進入印度市場，並讓雙邊貿易實施更低的關稅。此舉可能使印度避免在7月9日暫緩期結束後，面臨川普政府原定26%的高額關稅。

美小飛機衝出跑道釀5傷　列大量傷患事故

美小飛機衝出跑道釀5傷　列大量傷患事故

烏克蘭：北韓擬再派3萬兵力助俄軍　數月內將抵俄羅斯

烏克蘭：北韓擬再派3萬兵力助俄軍　數月內將抵俄羅斯

川普嗆「日本被寵壞了」不願進口美稻米！　日方回應

川普嗆「日本被寵壞了」不願進口美稻米！　日方回應

美越達成協議！川普：越南20％關稅　美國零關稅獲巨大競爭優勢

美越達成協議！川普：越南20％關稅　美國零關稅獲巨大競爭優勢

關鍵字：

烏克蘭美國軍援俄羅斯

讀者迴響

熱門新聞

第一次壞壞！男友見私密處「驚吐7字」　她傻愣

北檢11檢察官遭肉搜威脅「命債命還」　法務部震怒下令嚴辦

死衛星發出超強無線電訊號　科學家震驚

快訊／木恩颱風今晨生成　路徑曝光

狂搖900次！日氣象廳示警恐有震度5強地震

男自述「沒有症狀」確診食道癌末期

最強高中生Ray直言「台灣無聊得像坨屎」：大家都像NPC

長髮妹餐廳公然脫下「水手裙」吃飯　全場傻眼

快訊／「藍記麻辣鍋」驚傳永久歇業！

雙颱若成2條路北上　恐逼台殺個措手不及

快訊／奈良美智二度發文：我真的很開心　親解Lily截圖原因

與賴琳恩長跑18年　陳乃榮首揭「女兒領養過程」

板橋社區突傳巨響　鄰居探頭驚見「女子墜樓亡」

竹科男公司機房身亡！留下2幼女　妻崩潰

加油拿千萬發票未現身　7／7到期財部急尋

更多

最夯影音

更多

【嫌軍卡太慢】阿伯大膽超車！ 整台車被頂推著跑10公尺

賴清德：不補助1000億台電會漲價　「普發1萬你們會用多久？」

理工爸爸幫女兒做了一台專屬學步車 超級厲害！！

【亡妻悲痛】彭振聲赴殯儀館 沉澱一晚後身穿西裝神情哀痛

【果然是親生的】女兒鞋壞掉回頭見媽聊開　光腳站路邊等超無奈XD

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

免費抽超人力霸王舞台劇

免費抽超人力霸王舞台劇

暗黑魔城開戰在即！光之英雄集結！加入會員抽免費門票，放電孩子暑假不煩惱。

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

熱到食慾差？試試這兩招！

熱到食慾差？試試這兩招！

「文里補習班」開課啦！這次教兩道開胃料理，家中小孩也能一起製作，共創回憶！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面