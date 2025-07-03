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烏克蘭：北韓擬再派3萬兵力助俄軍　數月內將抵俄羅斯

▲普丁與金正恩互挺。（圖／路透）

▲普丁與金正恩互挺。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合報導

烏克蘭國防情報機構最新評估，北韓可能計劃再派遣2.5萬至3萬名士兵支援俄羅斯在烏克蘭的戰爭，使其派遣至前線的部隊人數成為原來的3倍。評估指出，這批北韓士兵可能將於未來數月內抵達俄羅斯。

CNN報導，北韓去年11月曾秘密派出約1萬1,000名士兵前往俄羅斯，協助抵擋烏軍對庫斯克州的突擊行動。西方官員表示，當中約有4000人傷亡。儘管損失慘重，平壤與莫斯科的軍事合作反而持續擴大。

西方一名情報官員也向CNN證實這項人數估算，並表示他們也取得了與烏克蘭情報無關的資料，顯示派兵總數可能高達3萬人。烏克蘭情報文件指出，俄羅斯國防部已準備好為北韓軍人提供所需裝備與彈藥，未來也有可能整編進俄軍單位中參與大型攻勢。

此外，該份評估指出，有跡象顯示俄國軍機正進行改裝，以運輸大量外國兵力穿越西伯利亞地區，進入接壤北韓的遠東地區。CNN根據衛星圖像觀察到，去年參與運兵的「魯普查級」（Ropucha-class）登陸艦近期再度停靠俄羅斯納霍德卡附近的敦伊港，同一港口去年也曾用於部署北韓士兵。

同時，CNN獲得的圖像也顯示，北韓平壤順安機場於6月4日出現多架貨機滑行，疑似為伊留申IL-76型軍用運輸機，是去年部署行動使用的機種之一。雖然目前無法確認船隻與飛機的實際用途，但分析師認為這些行動模式與去年類似，可能預示新一波部隊調動即將展開。

英國智庫Open Source Centre分析師拜恩（Joe Byrne）指出，「衛星影像顯示5月敦伊港出現俄軍運兵車，以及順安機場在5、6月的異常活動，說明過去用於運送北韓軍隊的路線已再次啟用，可能將用於新一波大規模人員轉運。」

美國智庫史汀生中心（Stimson Center）朝鮮問題主任珍妮唐（Jenny Town）認為，雖然3萬人聽來偏高，但北韓若有需要確實能湊出這個數量，但這批人員不會是菁英部隊。她表示，若俄方要求漸進式部署，較可能的數字落在1萬至2萬人之間。

烏克蘭國防部長烏梅洛夫（Rustem Umerov）則指出，俄國可能進一步部署北韓部隊，但他也警告，北韓領導人金正恩此舉可能使自身政權陷入危機，因為北韓菁英部隊面臨高死亡風險。他表示，「俄羅斯仰賴北韓精銳部隊，不僅凸顯對極權盟友的依賴，也顯示其動員後備兵力面臨困境。」

烏軍總司令瑟爾斯基（Oleksandr Syrskyi）表示，俄羅斯正於烏東熱點城鎮波克羅夫斯克（Pokrovsk）周邊集結11萬兵力，可能準備發動攻勢。

此外，普丁重要顧問、前國防部長紹依古（Sergei Shoigu）已於6月17日訪問平壤，是他兩周內的第二次訪問。俄媒塔斯社報導，紹依古宣布北韓將再派遣1000名排雷人員與5000名軍事建設工人前往俄國，協助清除地雷與修復被摧毀的基礎設施。

南韓國家情報院（NIS）也向國會簡報，指出北韓已開始挑選海外部署人員，最早可能於7或8月出發。南韓國會議員李成權指出，俄方近日再次宣布將接收6000名北韓軍事工程與排雷人員。不過目前仍不清楚韓方是否認同烏克蘭關於北韓可能派遣高達3萬士兵的評估。

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