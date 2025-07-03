加薩僅存「2名心臟科醫師」！　其中1人遭伊軍空襲炸死

▲加薩心臟科權威馬爾旺・蘇丹（Marwan al-Sultan）遭以軍空襲身亡，家人悲痛擁著遺體哭泣。（圖／路透）

記者王佩翊／編譯

加薩資深心臟科醫師馬爾旺・蘇丹（Marwan al-Sultan）被證實在以色列的空襲中不幸身亡，為本就飽受摧殘的當地醫療系統帶來災難性的損失。不僅如此，他的多名家人也在同一場襲擊中喪命。蘇丹是心臟科權威，是加薩僅存的2名心臟科醫師的其中一人，同時也是加薩印尼醫院院長，他的離開也將影響成千上萬的心臟病患者。

根據《衛報》報導，巴勒斯坦醫療組織「醫療人員觀察網」（HWW）證實，加薩印尼醫院院長、知名心臟科專家馬爾旺・蘇丹醫師在一場以色列的空襲行動中不幸喪命，而他的離去對當地醫療界是一大損失。HWW負責人阿爾瑟（Alser）直言，這不只是人命的流失，更是專業知識的消失，會對已面臨人道災難的加薩平民與醫療保健系統造成更嚴重的後果。

蘇丹是過去50天以來第70名在以軍攻擊中罹難的加薩醫療工作者。

加薩希法醫院（al-Shifa）院長賽爾米亞（Abu Selmia）說，「我們極度震驚與哀痛，他是無法被取代的人才。」他透露，蘇丹是加薩僅存的2名心臟專科醫師之一，如今成千上萬的心臟病患恐怕將面臨更艱困的醫療空窗期。

蘇丹醫師不久前曾接受《衛報》專訪，親口描述自己與同事在加薩印尼醫院面對激增的平民傷患時的無力與焦慮，誰也沒想到最終竟成為罹難者之一。

根據統計，在過去50天內除了蘇丹醫師外，還有至少3名醫師、印尼醫院與納賽爾兒童醫院的護理長、一名資深助產士、一名放射科技師以及數十名應屆醫學生與實習護理師殉職。

聯合國指出，自2023年10月以哈戰爭爆發以來，已有超過1400名醫療人員喪命。根據非政府組織Insecurity Insight的統計，許多人是在醫院內、救援途中、檢查哨站，甚至是在學校與難民營裡被以軍狙殺。而美國醫療非政府組織 Medglobal 則指出，仍有超過300名加薩醫護人員被以色列拘留。