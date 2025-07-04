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恆春警袁鵬皓參加世界警察消防運動會　勇奪柔道銅牌

▲恆春分局警員袁鵬皓參加「2025年第21屆世界警察消防運動會」奪得柔銅牌。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲恆春分局警員袁鵬皓參加「2025年第21屆世界警察消防運動會」奪得柔銅牌。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

恆春分局警員袁鵬皓日前代表我國參加「2025年第21屆世界警察消防運動會」柔道項目，憑藉多年紮實訓練與沉穩應戰的實力，在與世界各國警消菁英激戰中一路挺進，最終奪下銅牌佳績。身為技術助教的袁員，平日認真執勤、勤練技藝，此次過關斬將的歷程展現堅毅鬥志，為國爭光，也讓臺灣警察在國際賽事中大放異彩。

▲恆春分局警員袁鵬皓參加「2025年第21屆世界警察消防運動會」奪得柔銅牌。（圖／記者陳崑福翻攝）

世界警消運動會素有「警消界奧運」之稱，本屆賽事於[美國/阿拉巴馬州/伯明罕市]舉行，吸引來自全球數十個國家警消人員同場競技。袁鵬皓代表我國參賽，在柔道項目中與各國頂尖選手較量，憑藉紮實的訓練成果與沉著應戰的態度，一路過關斬將，最終奪得銅牌殊榮，不僅為個人警職生涯增添光彩，更讓臺灣警消的優秀表現躍上國際舞台。

袁鵬皓平日執勤認真負責，同時長期投入柔道訓練，此次獲獎實至名歸。警察局全體同仁對其優異表現深感與有榮焉，並將持續鼓勵員警精進專業技能與體能，兼顧執勤效能與身心健康。

屏東縣政府警察局長戴台㨗表示、此次獲獎不僅是個人榮耀，更是警察團隊的驕傲，未來將持續支持同仁參與各項國際賽事，展現臺灣警察的堅強實力與熱血精神。

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