遏止隱形殺手！台東警連續執法力抗交通事故

▲台東警方強化執法守護用路安全。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

交通事故被譽為「隱形殺手」，雖不如重大災難來得突兀，卻經常在不經意間奪走生命，帶來無法挽回的遺憾。為了有效降低事故發生率，台東縣警察局自今年4月起，持續每週推動為期三日的「交通違規大執法專案」，以高密度取締手段，遏止民眾不當駕駛行為，確保道路安全。

根據警方統計，今年6月專案執行期間，共查獲463件重點交通違規，其中包括無照駕駛75件，以及在無號誌路口未依規定停讓的違規行為達54件。警方指出，這類違規往往是導致嚴重交通事故的主因，必須從源頭加以防範。

台東縣警察局交通隊隊長吳昇忠表示，今年1至6月，台東縣共發生14件A1類交通事故，造成14人死亡，較去年同期減少6件、9人死亡，顯示執法與宣導措施已產生初步成效。他強調，僅6月就發生3起死亡事故，其中兩起因駕駛人在無號誌路口未減速讓車，一起為機車操作不當導致自摔，顯示路口安全意識仍需加強。

警方呼籲民眾，行經無號誌路口時務必減速慢行、左右察看，落實防禦性駕駛，才能保障自身與他人的生命財產安全。未來警方將持續強化執法力道，並透過社區、校園及媒體多元管道進行交通安全宣導，建立民眾正確用路觀念，打造更安全的行車環境。