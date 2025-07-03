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日本頒布「火山灰注意報」　鹿兒島居民「洗衣服都要看風向」台灣也應防跨境飄散

▲▼地震,日本,預言,專家,漫畫,鹿兒島,日本,南海。（圖／Pexels）

▲與火山灰共存的日本鹿兒島居民，已將「看風曬衣、戴眼鏡出門」變成日常。（圖／Pexels）

記者萬玟伶／綜合報導

當火山灰飄落成為日常生活的一部分，生活模式也不得不隨之改變。根據《朝日新聞》報導，日本氣象廳近期宣布，未來若富士山或其他火山大規模噴發，將啟用「火山灰注意報」制度，當火山灰堆積達到0.1毫米以上、未滿3公分即發布，目的在於提前防範可能對交通與民生造成的影響。

這項制度的推出，與東京首都圈等地對未來富士山噴發的風險高度關注有關。但對於台灣民眾來說，這樣的「火山灰風險」究竟會帶來哪些具體改變？日本鹿兒島市的經驗，或許能提供一個真實參考。

鹿兒島的日常：風向決定是否能曬衣服
鹿兒島市擁有活躍的火山——桜島。根據市府統計，2011年桜島一共噴發超過1,300次，今年截至4月中已超過百次。在這樣的環境中，居民已習慣觀看每日風向預測，決定是否能將衣物晾在室外；若風向朝向自家方向，多數人會選擇室內晾衣，以避免灰塵沾染。

除了日常習慣的調整，鹿兒島市政府也備有96台掃路與灑水車隨時待命，以維持主要幹道的清潔與視線安全。對於住宅區的火山灰，市府提供免費的「克灰袋」供民眾使用，並設有灰塵集中處理站，協助社區有效收集與處理。

醫學與地質專家提醒：眼睛與呼吸系統最受影響
長期研究火山地質的日本NPO法人桜島ミュージアム理事長福島大輔指出，火山灰為細小粉末狀火山碎屑物，容易刺激眼睛與呼吸道。他說：「降灰時佩戴隱形眼鏡的人容易感到疼痛，因此不少人會改戴眼鏡。」

除了慢性影響，若一次性降下大量火山灰，視線會因車輛行駛所激起的灰塵變得模糊，甚至可能導致高速公路臨時封閉。此外，火山灰會覆蓋地面、標線模糊、輪胎打滑，也影響車輛操作與安全。

根據氣象公司「Weathernews」建議，民眾在火山灰來襲時應注意以下幾點：

・佩戴口罩，以降低呼吸系統負擔，尤其對氣喘患者至關重要。
・不使用雨刷直接清理灰塵，以避免刮傷擋風玻璃，建議以乾刷或清水清洗。
・外出回家時先拍打衣物灰塵，減少室內污染。
・穿著長袖長褲，降低皮膚刺激風險。

富士山若爆發　東京也可能陷交通與電力危機
為防範潛在災害，日本內閣府已針對火山灰積層量制定避難標準，當降灰超過30公分時將原則性要求避難。東京都政府亦宣布將特定醫療機構、基礎設施等路線劃為「優先除灰道路」，以確保在降灰後交通不中斷。

但由於多數都會區民眾對火山爆發缺乏真實感受，東京都正計畫透過CG模擬影像，具體呈現火山灰如何影響生活，包括電力中斷、公共交通停擺等，並將於社群媒體廣泛發佈，以提升民眾備災意識。

影響不僅限於日本　台灣也應提高警覺
儘管台灣目前沒有活火山大規模噴發的即時風險，但地處火環帶，鄰近日本與菲律賓火山群，火山灰跨境飄散並非不可能情境。理解火山灰對交通、健康與民生的實質影響，有助於建立災害風險意識，提前思考應變措施。

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