鹿兒島縣連環震「累積700次」嚇壞網友！專家冷靜回應：與南海海槽地震無關聯

▲鹿兒島。（圖／Pexels）

記者萬玟伶／綜合報導

日本漫畫家竜樹諒過去在著作中預言「7月5日將發生大災難」的說法，在台日社群平台瘋傳，引發不少民眾議論。加上日本鹿兒島縣吐噶喇列島（トカラ列島）近海自6月21日以來連環地震，截至7月1日上午10時已累積736次，讓不少人憂心忡忡，懷疑是否真的有大事要發生。根據《朝日新聞》報導，日本熊本大學副教授、海洋火山學專家橫瀨久芳指出，這一波地震雖頻繁，實屬地質特性所致，與大災難預言或南海海槽地震並無關聯。

地震從6月21日開始接連不斷，甚至在6月30日傍晚出現最大震度達5弱的明顯搖晃。報導指出，吐噶喇列島是琉球弧的一部分，位於菲律賓海板塊與歐亞板塊交界，是火山活動頻繁的區域。橫瀨教授解釋，此地的奄美海台整塊隨板塊一起俯衝，導致撞擊地殼時容易累積應力，特別是小寶島近海地形異常，是全球罕見的易震區，壓力一旦釋放，就容易引發群發地震。

事實上，該地區並非首次發生密集型地震。2023年9月、小寶島附近也曾發生346次震度1以上的地震，2021年12月則有308次。此次雖然地震次數創下新高，但橫瀨教授認為，從震源位置與深度來看，屬於例行性的群發地震，不是特殊現象。

值得注意的是，儘管震源位於小寶島近海，但較遠的惡石島卻觀測到較強搖晃。專家指出，惡石島的地質結構較為鬆軟，由火山碎屑堆積而成，地震波傳導力強，因此儀器感受到的震度也可能更大。

這波地震會持續到什麼時候？橫瀨教授表示，根據過往經驗，吐噶喇列島的群發地震大約會持續三週。起初五天最為密集，之後進入次震階段，約在一週後開始出現規模較大的地震，持續約一週。他指出，這波震動大約從6月27日進入第二階段，因此建議當地居民在7月10日前後仍需提高警覺，特別是對於規模6、震度5級左右的地震要多加留意。

外界也關注此次地震是否與鄰近的火山活動有關，例如與惡石島相鄰的諏訪之瀨島目前的御岳火山仍在噴發中。但橫瀨教授指出，這次的地震並非火山性地震，因此與御岳火山沒有直接關聯。

至於網路上瘋傳的「吐噶喇法則」——即吐噶喇地震會引發日本其他地區大地震的說法，橫瀨教授強調，這完全是缺乏科學根據的謠言。他指出，吐噶喇地區本身地震頻繁，就算過去有與其他地震時間接近的情況，也只是巧合，並無因果關係。此外，此次的地震與南海海槽地震的成因不同，兩者毫無關聯。

針對漫畫預言的「7月5日大災難」，橫瀨教授也直言，「這根本是毫無科學根據的假消息。」他指出，漫畫中所指的災難地點既不在板塊邊界，也不是火山帶，根本不可能發生大地震或火山爆發。

簡而言之，這一波吐噶喇地震雖然次數頻繁、讓人不安，但根據專家判斷，一切都還在過往觀測範圍內，沒有任何「大災難」即將到來的跡象。民眾與其恐慌，不如理性關注官方資訊，做好日常防災準備。