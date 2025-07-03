　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

7月5日末日預言　名古屋民宿不接客「要去山上避難」：9天不營業

記者施怡妏／綜合報導

日本漫畫家竜樹諒曾出版《我所看見的未來》，預言2025年7月5日將發生毀滅性地震與海嘯，甚至導致日本1/3國土消失，連帶也會影響台灣，引起熱論。有網友表示，本來要去日本名古屋旅遊，與當地的民宿老闆聯絡，對方卻說「要去山上避難，因此沒有營業」，讓她很傻眼。

▲▼日本漫畫家龍樹諒被認為曾精準預測311大地震，而她將出版新作《天使的遺言》。（圖／翻攝自文藝社官網）

▲竜樹諒曾精準預測311大地震。（圖／翻攝自文藝社官網）

[廣告]請繼續往下閱讀...

有網友在Threads發文，7月5日要去名古屋旅遊，聯絡在當地開民宿的台灣老闆，對方表示7月1日到9日都不接客，要去海拔700公尺的山上避難，還建議原PO可以去長野縣高山避難，「當下我真的有點不敢相信。認真的？！沒想到身在日本，是真的會擔心地震，甚至要去避難」。

《ETtoday新聞雲》記者私訊詢問民宿業者，至截稿前尚未取得回應。

還有另一名網友在Threads表示，友人傳訊來說，公司老闆突然向同仁告知重要事情，稱7月5日會世界末日，因此宣布4日也就是周五不用上班，讓各位在家好好陪家人，公司直接淨空，「希望下禮拜還可以見面」。聞言，原PO也難以置信直呼「朋友的公司好荒謬。」友人事後還回報，7月4日真的放假一天，「老闆沒有畫大餅！」

▲▼日本311大地震，芮氏規模9強震和海嘯擊垮了人民家園。（圖／達志影像／美聯社）

▲圖為日本311大地震。（圖／達志影像／美聯社）

事實上，《我所看見的未來完全版》是竜樹諒1999年7月出版的作品，不過，漫畫作者竜樹諒本人也曾出面呼籲，大家應該理性看待資訊，防災意識固然重要，但切勿被謠言過度影響。日本氣象廳也呼籲，不要相信沒有科學根據的說法

對此，社會學家古市憲寿引述多項科學理論指出，預言情景發生機率極低。從地球科學角度分析，香港、台灣、菲律賓因為一次地震而相連在一起，也不太可能發生。311大地震引起的海底隆起最高高度為7公尺，如果要讓台灣和菲律賓連起來，地殼必須抬升數千公尺，這種規模的變動，恐怕要耗費數百萬至數千萬年。

若真的在短時間內發生，肯定也是巨大隕石撞擊，導致海水汽化、地貌劇變的幾乎不可能成真世界末日等級災難，就算逃離日本也沒用，總而言之，從科學角度檢驗，這項「預言」內容幾乎不可能成真。日本原本就處於地震頻繁的環太平洋火山帶，與其被荒誕預言嚇壞，不如做好實際防災準備，才更有意義。

►台灣沒人能打仗「愛國只是說說」　館長曝真相：開戰後第一個跑
►赴韓旅遊「帶150顆腸胃藥」海關再揪出1物　行李箱被上鎖！下場曝

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/02 全台詐欺最新數據

更多新聞
569 2 6056 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
日示警「震度6弱地震恐再現」　石破茂3指示
曝光京華城案11檢察官+3法官　工程師版主到案喊話
「丹娜絲」颱風最快明生成　不排除登陸台灣
地震1000次↑　日氣象廳急籲：今晚睡前必做4件事
悲催畫面曝！一家五口亡...招魂遭鐵門阻絕　全家牌位同放謝籃
快訊／新北男隨冷氣室外機墜樓！
一家5口身亡　生前求助議員！傳訊內容曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

日本地震學者示警海嘯威脅　台灣也曾在1867年遭致命巨浪襲港

愛用「被老婆罵了」開玩笑？日專家揭：政治人物最愛用的免責潛台詞

畢業生的第一題！追夢or穩定？街訪年輕人真心話曝光：比夢想更急的是生存 

北市「生生喝鮮奶」補助9月擴大　設籍學童共23萬人喝得到

高雄岡山產業園區「異常狂噴白煙」　環保局追兇手！最高罰2千萬

「丹娜絲」颱風最快明天生成　周末不排除登陸台灣

鯉魚潭給水管漏水急搶修　台中七區臨時停水！影響近30萬戶

期貨營業員「捧水餃」太凶猛！PTT暴動：哪裡開戶啊

氣象署教戰「海嘯警報逃生4重點」　勿在第1波結束後立刻折返

陳志金曝「護理師太太3度流產」　不敢再問1問題：心如刀割

【嫌軍卡太慢】阿伯大膽超車！ 整台車被頂推著跑10公尺

賴清德：不補助1000億台電會漲價　「普發1萬你們會用多久？」

【怕爆】台中86歲翁靠助行器行走還開車！網友全嚇壞

【邊荷律我愛妳】球迷對邊邊大膽示愛！她一臉震驚→尬笑比心XD

理工爸爸幫女兒做了一台專屬學步車 超級厲害！！

【亡妻悲痛】彭振聲赴殯儀館 沉澱一晚後身穿西裝神情哀痛

【果然是親生的】女兒鞋壞掉回頭見媽聊開　光腳站路邊等超無奈XD

【妳是我媽嗎？】阿金見媽敷面膜眉頭緊皺　一臉問號反覆確認XD

見女兒「開口喊爸媽」 KID開心到飛撲！XD

賴清德下令交涉軍人福利　商務艙有空位自動升等

日本地震學者示警海嘯威脅　台灣也曾在1867年遭致命巨浪襲港

愛用「被老婆罵了」開玩笑？日專家揭：政治人物最愛用的免責潛台詞

畢業生的第一題！追夢or穩定？街訪年輕人真心話曝光：比夢想更急的是生存 

北市「生生喝鮮奶」補助9月擴大　設籍學童共23萬人喝得到

高雄岡山產業園區「異常狂噴白煙」　環保局追兇手！最高罰2千萬

「丹娜絲」颱風最快明天生成　周末不排除登陸台灣

鯉魚潭給水管漏水急搶修　台中七區臨時停水！影響近30萬戶

期貨營業員「捧水餃」太凶猛！PTT暴動：哪裡開戶啊

氣象署教戰「海嘯警報逃生4重點」　勿在第1波結束後立刻折返

陳志金曝「護理師太太3度流產」　不敢再問1問題：心如刀割

用學習點亮願景　台東教育研習凝聚跨校輔導新力量

館長想當抖音直播主！梁文傑：袒胸露背笑迎春「對岸會很頭痛」

結婚24年！反町隆史與松嶋菜菜子合體仍超甜　1.3萬粉甘願被灑狗糧HIGH爆

金管會：LINE Pay電支執照審核中　與iPASS MONEY分割應對客戶說清楚

羅志祥罕見曝光「酒後怪癖」！　全招了：真的忍不住

投信投顧公會理事長改選爆黑馬　尤昭文擊退劉宗聖

桃捷招募多類技術人員提供培訓　鼓勵無經驗者挑戰新職涯

87歲傳奇歌手驚傳住進加護病房！　康妮法蘭西絲骨科病所苦「醫療團隊監控中」

日本地震學者示警海嘯威脅　台灣也曾在1867年遭致命巨浪襲港

青少年陷入曝險渠道　蘇俊賓籲政府應整合資源、打破犯罪循環

【妳是我媽嗎？】阿金見媽敷面膜眉頭緊皺　一臉問號反覆確認XD

生活熱門新聞

彭振聲「全部說出來」　苦苓：柯文哲完蛋了

第一次壞壞！男友見私密處「驚吐7字」　她傻愣

快訊／鄭文芳性侵潛逃遭通緝　台大院長批：台大之恥、醫界之恥

最強高中生Ray直言「台灣無聊得像坨屎」：大家都像NPC

男自述「沒有症狀」確診食道癌末期

賴清德喊「軍人搭機升商務艙」　2航空工會：反對將成本轉嫁企業

快訊／木恩颱風今晨生成　路徑曝光

快訊／「藍記麻辣鍋」驚傳永久歇業！

17歲台灣少女「拒說來自中國」瘋傳！　結果竟是AI捏造

雙颱若成2條路北上　恐逼台殺個措手不及

抓到老公嫖妓　人妻喊「做1次給300元」！半年後近況曝

可能有雙颱！　「丹娜絲」醞釀中恐直接威脅

快訊／5縣市大雨特報　下到晚上

可能成新颱風　輝達AI預測路徑曝

更多熱門

相關新聞

愛用「被老婆罵了」開玩笑？專家揭：裝無辜潛台詞

愛用「被老婆罵了」開玩笑？專家揭：裝無辜潛台詞

在台灣政治與日常生活場景中，類似「被太太罵了」、「老婆念我一頓」的說詞屢見不鮮，乍聽之下彷彿幽默自嘲，實際上卻潛藏深層的性別角色操作。這樣的現象在日本也屢見不鮮。

日未來恐發生震度6弱地震　石破茂3指示

日未來恐發生震度6弱地震　石破茂3指示

馬文君、游顥批柯建銘寫大罷免劇本　中選會陪演

馬文君、游顥批柯建銘寫大罷免劇本　中選會陪演

吐噶喇群島狂震！日氣象廳：今晚睡前4件事必做

吐噶喇群島狂震！日氣象廳：今晚睡前4件事必做

氣象署教戰「海嘯警報逃生4重點」　勿在第1波結束後立刻折返

氣象署教戰「海嘯警報逃生4重點」　勿在第1波結束後立刻折返

關鍵字：

預言日本地震龍樹諒防災

讀者迴響

熱門新聞

1家5口死！空軍女婿屏東衝回台中認屍

1家5口陳屍同房　門前驚見粉筆字「取回」

疑財務壓力扛不住　豐原一家五口陳屍家中

兒子沒上工同事找人　驚見5人陳屍

28歲Netflix女星暴斃家中！

彭振聲「全部說出來」　苦苓：柯文哲完蛋了

柯文哲要彭振聲扛責　LINE對話曝光

台中一家五口被錢壓垮　大女兒二度上當鋪

第一次壞壞！男友見私密處「驚吐7字」　她傻愣

朴圭瑛踩禁忌劇透《魷魚》大雷！慚愧道歉：沒臉見大家⋯　Netflix賠償金曝光

死衛星發出超強無線電訊號　科學家震驚

獨／台中驚傳一家五口命案！

北檢11檢察官遭肉搜威脅「命債命還」　法務部震怒下令嚴辦

台中一家5口走上絕路！　市長盧秀燕下令：務必查明真相

Volvo台灣總裁帥照爆紅！林裕凱神似男星温昇豪

更多

最夯影音

更多

【嫌軍卡太慢】阿伯大膽超車！ 整台車被頂推著跑10公尺

賴清德：不補助1000億台電會漲價　「普發1萬你們會用多久？」

【怕爆】台中86歲翁靠助行器行走還開車！網友全嚇壞

【邊荷律我愛妳】球迷對邊邊大膽示愛！她一臉震驚→尬笑比心XD

理工爸爸幫女兒做了一台專屬學步車 超級厲害！！

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

免費抽超人力霸王舞台劇

免費抽超人力霸王舞台劇

暗黑魔城開戰在即！光之英雄集結！加入會員抽免費門票，放電孩子暑假不煩惱。

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

熱到食慾差？試試這兩招！

熱到食慾差？試試這兩招！

「文里補習班」開課啦！這次教兩道開胃料理，家中小孩也能一起製作，共創回憶！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面