7月5日末日預言　名古屋民宿不接客「要去山上避難」：9天不營業

記者施怡妏／綜合報導

日本漫畫家竜樹諒曾出版《我所看見的未來》，預言2025年7月5日將發生毀滅性地震與海嘯，甚至導致日本1/3國土消失，連帶也會影響台灣，引起熱論。有網友表示，本來要去日本名古屋旅遊，與當地的民宿老闆聯絡，對方卻說「要去山上避難，因此沒有營業」，讓她很傻眼。

▲竜樹諒曾精準預測311大地震。（圖／翻攝自文藝社官網）

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有網友在Threads發文，7月5日要去名古屋旅遊，聯絡在當地開民宿的台灣老闆，對方表示7月1日到9日都不接客，要去海拔700公尺的山上避難，還建議原PO可以去長野縣高山避難，「當下我真的有點不敢相信。認真的？！沒想到身在日本，是真的會擔心地震，甚至要去避難」。

《ETtoday新聞雲》記者私訊詢問民宿業者，至截稿前尚未取得回應。

還有另一名網友在Threads表示，友人傳訊來說，公司老闆突然向同仁告知重要事情，稱7月5日會世界末日，因此宣布4日也就是周五不用上班，讓各位在家好好陪家人，公司直接淨空，「希望下禮拜還可以見面」。聞言，原PO也難以置信直呼「朋友的公司好荒謬。」友人事後還回報，7月4日真的放假一天，「老闆沒有畫大餅！」

▲圖為日本311大地震。（圖／達志影像／美聯社）



事實上，《我所看見的未來完全版》是竜樹諒1999年7月出版的作品，不過，漫畫作者竜樹諒本人也曾出面呼籲，大家應該理性看待資訊，防災意識固然重要，但切勿被謠言過度影響。日本氣象廳也呼籲，不要相信沒有科學根據的說法。

對此，社會學家古市憲寿引述多項科學理論指出，預言情景發生機率極低。從地球科學角度分析，香港、台灣、菲律賓因為一次地震而相連在一起，也不太可能發生。311大地震引起的海底隆起最高高度為7公尺，如果要讓台灣和菲律賓連起來，地殼必須抬升數千公尺，這種規模的變動，恐怕要耗費數百萬至數千萬年。

若真的在短時間內發生，肯定也是巨大隕石撞擊，導致海水汽化、地貌劇變的幾乎不可能成真世界末日等級災難，就算逃離日本也沒用，總而言之，從科學角度檢驗，這項「預言」內容幾乎不可能成真。日本原本就處於地震頻繁的環太平洋火山帶，與其被荒誕預言嚇壞，不如做好實際防災準備，才更有意義。

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