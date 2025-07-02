氣場逆轉勝！3生肖「小暑」氣勢如虹「愛情事業財運」全線飆升

▲小暑節氣陽氣鼎盛，3生肖事業愛情雙豐收！（圖／Pexels，下同）

記者萬玟伶／綜合報導

小暑來臨（國曆7月7日～7月21日），象徵陽氣達頂、萬物加速成長，也是一年中重要的轉機節氣。《科技紫微網》指出，隨著能量場轉動，有3個生肖在2025年小暑期間將迎來命運的高峰，無論事業、愛情、財運皆有顯著起色。適逢夏日熱力升溫，這波運勢也將讓他們如日中天、勢不可擋。現在就來看看，誰將在這段期間成功翻轉局勢，笑擁雙喜臨門！

生肖馬：全面開花，喜事連連

小暑節氣對屬馬的人而言，猶如按下開運加速鍵，不僅職場表現搶眼，還有機會迎來升遷、加薪等重大突破。原本低調的努力終於獲得上級賞識，工作士氣大振。在愛情方面，單身者魅力大增，容易吸引同事或舊識關注，戀情悄然萌芽；有伴者則默契十足，彼此在生活節奏與情感交流上都更加契合，可能計劃旅行或同居，感情進展順利，是事業與愛情雙贏的高光時刻。

生肖牛：穩中帶旺，感情甜蜜加倍

屬牛者在小暑期間，雖然沒有驚天動地的發展，卻是穩定踏實、逐步開花結果的節奏。感情運尤其旺盛，單身者可能在日常通勤、朋友聚會或社群互動中邂逅命定對象；已有伴侶者則特別注重彼此間的小驚喜與溫柔互動，甜蜜指數爆表。工作上雖屬常規，但處理得宜、無風無浪，有利於長期穩健累積；財務方面雖無暴漲，但支出控管得當，整體生活處於令人安心的節奏之中。

生肖猴：運勢轉強，行動就見成效

屬猴者的小暑運勢呈現逐步走強的態勢，無論是工作挑戰還是財務佈局，都有令人欣喜的進展。職場上靈感湧現、反應敏捷，有機會在同儕間脫穎而出。財運方面不只正財穩定，偏財亦有斬獲，投資眼光精準，適合進行中長期規劃。