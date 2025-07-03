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高捷人氣站長「蜜柑」暑假打工！拍MV回憶殺　聯名車廂搶先曝

▲手遊公司跟蜜柑站長合作，聯名車廂曝光 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲手遊公司跟蜜柑站長合作，聯名車廂曝光 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

台灣一家手遊公司為慶祝其八週年里程碑，宣布與高雄捷運展開突破性聯名合作。這項「《Free Fire》8 週年：時光列車」企劃，特別邀請高雄捷運的人氣貓咪站長蜜柑擔任活動領航者，不只跟高捷一起推出了聯名車廂，邀玩家一起來尋找之外，蜜柑站長也參與了MV演出。

《Free Fire》本次八週年以「8 = ∞」為主題，象徵回憶永恆、夥伴常伴、未來無限。在這次跨界合作中，高雄捷運的明星貓咪站長蜜柑扮演了核心角色。她不僅領銜主演八週年主題曲《下一站：百慕達》的音樂錄影帶（MV），更在其中帶領多位知名KOL如尊、依渟、鐵牛、阿緯，以及《Free Fire》實況主藍月亮、R湯哥、油米飯，與曾代表台灣出戰世界賽的選手ETA，一同登上這班象徵無限的「時光列車」。

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值得一提的是，這支主題曲MV特地在高雄的實際捷運車廂內進行拍攝。MV中，主角尊隨著列車緩緩前行，依序與一張張熟悉的臉孔重逢，這些面孔皆是《Free Fire》歷年來曾擔任重要角色或在活動中出現的夥伴。這段旅程不僅映照了《Free Fire》八年來與玩家攜手前行的歷程，也成功喚起了許多玩家的驚喜回憶與情感共鳴。

同時《Free Fire》與高雄捷運聯手打造的「Free Fire 8 週年 X 蜜柑」聯名彩繪車廂已於 6 月 29 日正式啟程。這列充滿巧思的車廂目前隱身於高雄捷運的某列指定列車中，邀請玩家搭乘捷運，在充滿彩蛋的車廂內尋找蜜柑站長與《Free Fire》遊戲角色的蹤跡，將遊戲體驗延伸至日常通勤之中。

▲手遊公司跟蜜柑站長合作，聯名車廂曝光 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲手遊公司跟蜜柑站長合作，聯名車廂曝光 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

另外，自 7 月起，「蜜柑站長專賣店」將舉辦限時兩日的快閃活動。玩家只要完成現場指定的互動任務，即可獲得聯名吊飾、體驗拍貼機，更有機會抽到八週年限定的實體周邊商品。活動期間，玩家若追蹤《Free Fire》Instagram (@twfreefire) 並出示遊戲畫面，還可免費獲得聯名吊飾與蜜柑造型拍貼機體驗一次，並有機會額外獲得八週年周邊T恤、帆布包及隨機卡包等好禮（數量有限，送完為止）。

同時對於手遊迷來說，首屆「《Free Fire Rivals Showdown: Taiwan vs Malaysia》（FFRS）」國際交流賽也將於 7 月 25 日至 7 月 27 日熱血開打。本次賽事將由今年五月《2025 春季榮耀菁英盃》的前六強隊伍代表臺灣，與馬來西亞代表隊展開為期三日的跨國競技。賽事將參考世界大賽規則，並首次導入於今年六月推出的全新地圖「索拉」，這將是該地圖首度亮相於臺灣官方賽事，精彩可期。

【蜜柑站長參與的MV】

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