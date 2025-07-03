吐噶喇群島震1000次↑！　日氣象廳急籲：今晚睡前必做4件事

記者王佩翊／編譯

日本鹿兒島縣吐噶喇群島（トカラ列島）外海自6月21日起，在13天內連續發生超過1000次有感地震。十島村3日下午4時許發生規模5.5的地震，更觀測到最大震度達6弱，是自連環地震以來首次出現如此強烈的搖晃。氣象廳也召開緊急記者會表示，目前仍無法預測這波地震何時會結束，但提醒民眾今晚睡覺前務必做到4點，以保障自身安全。

▲鹿兒島縣3日下午發生規模5.5地震、最大震度6弱，氣象廳緊急召開記者會。（圖／翻攝自日本氣象廳）

根據《每日新聞》報導，吐噶喇群島外海3日4時13分發生規模5.5地震，氣象廳同日5時25分緊急召開記者會指出，這起地震的震央位於鹿兒島縣外海的吐噶喇群島近海，震源深度約20公里，雖然不會引發海嘯，但因為震度較強，提醒民眾務必小心。

根據統計，吐噶喇群島外海從6月21日開始至7月3日已累積發生超過1000次震度1以上的有感地震，使得當地民眾都擔驚受怕。

惡石島上的唯一學校「惡石島學園」稍早也在5.5地震發生後，第一時間疏散全校師生。

氣象廳地震海嘯監視課長海老田綾貴在記者會上直言，「很遺憾，我們還無法預測這波地震什麼時候會結束。」因此他也提醒民眾務必做好防災準備，接下來將進入夜晚，因此民眾睡前務必選擇家具不會倒塌、上方沒有物品的安全位置就寢，同時也要準備好鞋子與手電筒放在床邊，以備不時之需。

另一方面，十島村村長久保源一郎表示，由於地震仍在持續，目前仍處於無法鬆懈的狀況，但是居民已經因為長時間的緊張情緒與高溫天氣，身心狀況疲憊。他也坦言，目前有在考慮是否要進行島外避難，接下來會彙整村民的意願再作決定。