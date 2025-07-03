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愛用「被老婆罵了」開玩笑？日專家揭：政治人物最愛用的免責潛台詞

▲▼ 性別角色,社會論述,男性責任,家務勞動,日本,社會。（圖／翻攝自pakutaso.com）

▲「被太太罵了」不只是自嘲，更可能是責任轉移的話術。專家指出，這類說法掩飾男性主體性，將錯推給女性，反映深層性別結構。。（圖／翻攝自pakutaso.com，下同）

記者萬玟伶／綜合報導

在台灣政治與日常生活場景中，類似「被太太罵了」、「老婆念我一頓」的說詞屢見不鮮，乍聽之下彷彿幽默自嘲，實際上卻潛藏深層的性別角色操作。這樣的現象在日本也屢見不鮮，根據日本《朝日新聞》報導，社會學與性別研究專家平山亮指出，這種說法不只是個人經驗分享，更是男性透過「裝無辜」來迴避責任的一種慣用話術。

政治人物公開致歉或被問責時，常會說出「被老婆罵了」、「回家後老婆也生氣」等話語。平山亮分析，這種表述不僅將女性「捧」成有影響力的角色，實則將自己放置於「被動者」的位置，藉此逃避該負的責任。「說自己是直到被老婆提醒才知道錯了，等於把主體性轉嫁給女性，讓她變成承擔責任的角色。」

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▲▼ 性別角色,社會論述,男性責任,家務勞動,日本,社會。（圖／翻攝自pakutaso.com）

用性別形象卸責　兩套標準混用不自覺
長期以來，性別論述中往往將「男性」與主動、理性畫上等號，「女性」則被標籤為情緒化、被動。但平山亮指出，事實上社會中也流通另一套標籤：男人是無助的被動者，需要被女人「管教」或「提醒」才能行動。這兩種性別角色的形象，男性往往會依照情境選擇性使用，藉此維持性別不平等的權力結構。

他也點名日本職棒讀賣巨人隊近期在社群平台上的一則廣告——爸爸的心情由巨人隊決定。表面上是行銷話術，實則建構出一種「爸爸不能控制自己情緒」的形象，並默認家中其他成員要為此配合與應對。若換成「媽媽的心情由巨人隊決定」，恐怕就會被批評為「情緒化」、「不理性」。由此可見，社會如何接受某些性別角色表述，其實並不對等。

▲▼ 性別角色,社會論述,男性責任,家務勞動,日本,社會。（圖／翻攝自pakutaso.com）

「老婆罵我了」背後：女性的勞動與位置被貶低
平山亮進一步指出，當男性在公開場合說「老婆罵我了」，不僅將責任卸給女性，也反映出整體社會對「妻子」與「女性勞動」的輕視。在政治人物的話語中，「老婆」常被塑造成「庶民代表」，與身處高位的自己形成對比，進而模糊事件的嚴肅性，甚至讓聽者感到有趣。

平山亮舉例，先前日本一名前農林水產大臣便以「太太為了米罵我」來化解壓力。這種說法會被認為是「女人的領域」，就算被罵也沒什麼大不了。若今天事件牽涉軍事或外交政策等傳統「男性領域」，政治人物還敢說是被老婆罵才改變立場嗎？正因如此，這類說詞只能出現在不威脅男性主導權的範疇裡，才能被輕鬆看待。

他強調，這種「老婆罵我像小孩被念一樣」的語氣，其實建築在對女性角色與家務勞動的長期輕視上，是男性主導社會長年累積下來的產物。

社會接受度開始動搖？性別角色話術浮出檯面
政治人物會脫口而出「老婆罵我了」，正是因為相信這種說法在社會中仍有接受度。不過平山亮也指出，現在日本社會開始出現愈來愈多質疑與反感的聲音，說明過去男性對性別角色的「巧妙操控」正逐漸出現破口。當整體社會對性別角色有了更多理解與討論，這種卸責話術也將愈來愈站不住腳。

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