46歲最容易陷入人生低谷？專家揭「中年危機」其實是被製造出來的！

▲所謂的「中年危機」其實根本沒證據！？專家指出，情緒低潮未必和年齡有關，與其貼標籤，不如正視人生階段的轉變與壓力。（圖／Pexels，下同）

記者萬玟伶／綜合報導

工作越做越無感、人生方向越來越模糊、每天起床都覺得「這樣過一輩子可以嗎？」許多邁入40歲上下的民眾或許都曾出現類似困惑，而這樣的狀態，過去常被標籤為「中年危機（Midlife Crisis）」。

不過，日本《Women’s Health》近期報導指出，這個說法其實早已被心理學界打上問號。美國麻薩諸塞大學阿默斯特分校心理學與腦科學榮譽教授蘇珊・克勞斯・威特伯恩（Susan Krauss Whitbourne）博士直言，所謂的中年危機，其實就像心理學界的「獨角獸」，是一種根本沒有科學依據的虛構概念。

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中年危機不存在？問題不在年齡，而是人生節奏本身

威特伯恩博士指出，許多人習慣把個性改變、情緒波動等現象與年齡劃上等號，但實際上，並沒有研究能證明所謂「危機」和年齡之間的直接關聯。

「將人生中的低潮稱為『中年危機』，可能會讓人忽略真正的心理壓力來源，反而對心理健康產生反效果。」她提醒，與其認為「這只是中年必經之路，忍一下就好」，不如正視背後的壓力、不安與憂鬱來源，必要時尋求專業協助才是根本之道。

人生低谷不是危機，而是成長的過程

報導中也提到，實際上這些所謂的「低潮期」可能來自人生階段轉換，包括經濟壓力、家庭責任、工作倦怠或空巢期等。而根據2008年由經濟學家大衛・布蘭奇弗勞與安德魯・奧斯華所進行的調查，在全球80個國家中，有55個國家出現「幸福感U型曲線」的現象：

・年輕時對人生抱有希望

・中年時幸福感下滑至谷底

・隨年齡增長再度回升

而這樣的U型趨勢，也已被20篇以上的研究佐證。

人生最低潮在46歲？但50歲後反而越活越快樂

根據《Life Reimagined》一書作者、資深記者芭芭拉・布拉德利・哈格提（Barbara Bradley Hagerty）觀察，多數人會在46歲左右感到人生最低點，但隨著進入50歲，重心開始轉向孩子、興趣或有意義的工作，幸福感就會慢慢回升。

「一旦開始聚焦真正重要的事，人生就會逐步走出低谷。」她補充，有「生活熱情」與「起床動力」的人，不論收入、學歷，都能擁有更高的幸福感。

心情低落時，與其問「我是不是中年危機」，不如問「我需要什麼改變？」威特伯恩博士提醒，不應因為年齡或社會標籤就替自己下定義，而是要正視當下所面對的挑戰與不適，試著問自己：

・我的不安來自哪裡？

・我目前的生活方式是否過於重複？

・是否該重新調整工作內容或生活節奏？

哈格提也引述美國哈佛商學院名譽教授霍華德・H・史蒂文森的說法指出，「你是有20年經驗的人，還是把同一年的經驗重複做了20次？」當一個人持續重複同樣的生活模式，卻無法從中獲得成就感，自然會感到無力與失落。

不想再卡關？專家建議從這幾件小事開始

若察覺自己出現活力低落、對人生無感的情況，哈格提建議，不妨回到自己擅長與熱愛的事物上，重新調整時間分配。像是：

・嘗試調整工作職務內容

・利用原有技能轉換跑道

・報名一堂一直想學的課程（像是吉他、料理、插畫）

・跟老朋友重拾聯繫

・早上設定一個讓自己期待的活動

她強調：「任何讓你早上願意起床的理由，都是目的。」

所謂的責任，不見得是壓力，也可能是人生的動力來源

根據美國史丹佛大學「長壽研究中心」主任蘿拉・卡斯滕森（Laura Carstensen）所提出的「社會情緒選擇理論」也指出，隨著年齡增長，人會越來越重視能提供情感滿足感的責任，如家庭、親情、意義感強的工作，這些被稱為「好責任」，反而會提升幸福感。

威特伯恩博士表示，當一個人意識到「這不是危機，而是人生的一部分」時，心情也會因此變得輕鬆許多。的確，有時人生不順可能持續數週甚至數月，但這並不等於你出了問題，而只是階段性的調整與成長。「人生本來就有低潮，那不是什麼需要驚慌的大事，而是每個人都會經歷的轉折點。」