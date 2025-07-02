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從煩躁到安神！「小暑」3大轉運術　招財避煞一次搞定

▲▼ 小暑,運勢,開運,節氣,好運,科技紫微網。（圖／Pexels）

▲小暑迎來陽氣高峰，把握節氣轉換，為下半年開啟好運新局！（圖／Pexels，下同）

記者萬玟伶／綜合報導

一年之中陽氣最盛的時節來了！根據《科技紫微網》分析指出，2025年的小暑節氣落在國曆7月7日（週一）至7月21日（週一），不僅象徵夏季熱力將進入最高潮，也意味著運勢能量開始轉動。古語有云，「小暑不算熱，大暑三伏天」，雖尚未至酷暑極限，但萬物在此時節蓬勃發展，是累積福氣、轉化命運的黃金時機。此節氣特別適合淨化負能量、調養心神，同時開啟下半年好運序幕。

開運妙招大公開：小暑節氣怎麼轉運？3個實用儀式不可錯過

「黃紙開運術」——擋煞又招財
小暑當日晚間11點前，取一張黃紙剪成三個約50元硬幣大小的圓形，用黑色筆墨書寫「乙丁到罡」四字。將其裝入紅包袋後妥善摺好，放入錢包或隨身包包中連續三天，有助於解除小人糾纏，也能為財運加分。

「三花湯」——清火解暑又安神
準備蓮花、茉莉與金銀花各適量，煮成花湯後飲用或泡澡皆可，可去除內心煩躁、驅除夏季火氣。這款古法湯飲在傳統上也可平衡五行氣場，讓人穩定情緒、從內而外煥然一新。

「礦石許願法」——連續14天招旺運
選擇一顆青金石或天河石（球形或金字塔形狀皆可），於每晚睡前手握礦石，心中觀想藍色能量包圍全身，並輕聲誦念「開鴻運保平安」三次。隨後將礦石放在枕邊或床頭，連續進行兩週，可強化個人磁場、吸引吉運靠近。

▲▼ 小暑,運勢,開運,節氣,好運,科技紫微網。（圖／Pexels）

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