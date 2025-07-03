高雄國樂團登陸芬蘭！精湛樂音掌聲不斷　《望春風》催淚異鄉客

▲高雄市國樂團獲芬蘭米凱利藝術節邀請，遠赴芬蘭帶來4場演出。（圖／記者許宥孺翻攝）



記者許宥孺／高雄報導

高雄市國樂團應芬蘭米凱利市Mikkeli「Festival X」藝術節邀請，7月1、日遠赴芬蘭，以「繽芬台灣」為題，帶來4場精彩生動的演出，獲得觀眾的熱烈喝采，全體觀眾更數度起立歡呼，現場有旅居芬蘭的台灣聽眾聽到經典民謠〈望春風〉感動到淚流不已。

芬蘭米凱利藝術節將7月1、2日特別訂為「台灣日」，除了邀請高雄市國樂團獻藝演出，也舉辦台灣經濟民主現況及高雄城市文化風貌相關專題講座分享。高雄市文化局副局長簡美玲以「城市的音響」為主題，說明高雄多元精彩的藝術展演風貌，並分享高雄市交響樂團、高雄市國樂團的定位特質及現今所展現的蓬勃藝術能量。

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音樂會首晚於米凱利市Martti Talvela Hall大廳演出，由葉和中指揮，幾近滿場的觀眾大都是長期喜愛西方古典樂的粉絲。樂團特別以著名作曲家西貝流士所創作有芬蘭國歌之稱的〈芬蘭頌〉與芬蘭觀眾互動，結合當地合唱團共同揭開序幕，不少當地合唱團團員感動落淚。

▲▼高雄市國樂團帶來4場演出讓芬蘭觀眾驚艷不已。（圖／記者許宥孺翻攝）



高雄市國樂團帶來連續4場不同風格的演出，無論是展現樂器特色的「絲竹樂」，還是氣勢磅礡的「交響化管弦樂」，都讓觀眾為之驚艷，現場掌聲、歡呼聲不斷。而現旅居芬蘭的赫爾辛基大學教授耿嘉琪女士，一聽到〈望春風〉的旋律，想到小時候阿嬤教唱這首歌，因思鄉情切而淚流不止。

藝術節策展人Teemu表示，之前已多次透過影片觀賞高市國演出畫面就覺得應該是相當不錯的演出，結果經現場觀賞感受，比他原先預期的精彩度超乎太多，令他非常驚喜！這是他第一次看到音樂會全體觀眾這麼多次起立鼓掌向演出者致意，真是大開眼界，也非常感動。藝術節的社群平台也有許多觀眾都留下好評。

▲國內職業樂團首度受邀前進北歐國家演出。（圖／記者許宥孺翻攝）



高雄市愛樂文化藝術基金會執行長朱宏昌表示，這是國內職業樂團首度受邀前進北歐國家，雖然路程遙遠，行程也相當緊湊，高雄市國樂團60位團員不僅沒有受到長途飛行及時差影響，藉著精湛的實力與超強的意志力，順利完成了4場演出。難能可貴是，芬蘭台僑很少，來欣賞的觀眾幾乎全都是芬蘭人，樂團除了演出外，也發揮了音樂外交的友善力量，搭起了台灣與芬蘭的友誼橋樑。