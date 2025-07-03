　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

高雄國樂團登陸芬蘭！精湛樂音掌聲不斷　《望春風》催淚異鄉客

▲▼高雄市國樂團獲芬蘭米凱利藝術節邀請，遠赴芬蘭帶來4場演出。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲高雄市國樂團獲芬蘭米凱利藝術節邀請，遠赴芬蘭帶來4場演出。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市國樂團應芬蘭米凱利市Mikkeli「Festival X」藝術節邀請，7月1、日遠赴芬蘭，以「繽芬台灣」為題，帶來4場精彩生動的演出，獲得觀眾的熱烈喝采，全體觀眾更數度起立歡呼，現場有旅居芬蘭的台灣聽眾聽到經典民謠〈望春風〉感動到淚流不已。

芬蘭米凱利藝術節將7月1、2日特別訂為「台灣日」，除了邀請高雄市國樂團獻藝演出，也舉辦台灣經濟民主現況及高雄城市文化風貌相關專題講座分享。高雄市文化局副局長簡美玲以「城市的音響」為主題，說明高雄多元精彩的藝術展演風貌，並分享高雄市交響樂團、高雄市國樂團的定位特質及現今所展現的蓬勃藝術能量。

[廣告]請繼續往下閱讀...

音樂會首晚於米凱利市Martti Talvela Hall大廳演出，由葉和中指揮，幾近滿場的觀眾大都是長期喜愛西方古典樂的粉絲。樂團特別以著名作曲家西貝流士所創作有芬蘭國歌之稱的〈芬蘭頌〉與芬蘭觀眾互動，結合當地合唱團共同揭開序幕，不少當地合唱團團員感動落淚。

▲▼高雄市國樂團獲芬蘭米凱利藝術節邀請，遠赴芬蘭帶來4場演出。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼高雄市國樂團帶來4場演出讓芬蘭觀眾驚艷不已。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼高雄市國樂團獲芬蘭米凱利藝術節邀請，遠赴芬蘭帶來4場演出。（圖／記者許宥孺翻攝）

高雄市國樂團帶來連續4場不同風格的演出，無論是展現樂器特色的「絲竹樂」，還是氣勢磅礡的「交響化管弦樂」，都讓觀眾為之驚艷，現場掌聲、歡呼聲不斷。而現旅居芬蘭的赫爾辛基大學教授耿嘉琪女士，一聽到〈望春風〉的旋律，想到小時候阿嬤教唱這首歌，因思鄉情切而淚流不止。

藝術節策展人Teemu表示，之前已多次透過影片觀賞高市國演出畫面就覺得應該是相當不錯的演出，結果經現場觀賞感受，比他原先預期的精彩度超乎太多，令他非常驚喜！這是他第一次看到音樂會全體觀眾這麼多次起立鼓掌向演出者致意，真是大開眼界，也非常感動。藝術節的社群平台也有許多觀眾都留下好評。

▲▼高雄市國樂團獲芬蘭米凱利藝術節邀請，遠赴芬蘭帶來4場演出。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲國內職業樂團首度受邀前進北歐國家演出。（圖／記者許宥孺翻攝）

高雄市愛樂文化藝術基金會執行長朱宏昌表示，這是國內職業樂團首度受邀前進北歐國家，雖然路程遙遠，行程也相當緊湊，高雄市國樂團60位團員不僅沒有受到長途飛行及時差影響，藉著精湛的實力與超強的意志力，順利完成了4場演出。難能可貴是，芬蘭台僑很少，來欣賞的觀眾幾乎全都是芬蘭人，樂團除了演出外，也發揮了音樂外交的友善力量，搭起了台灣與芬蘭的友誼橋樑。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/02 全台詐欺最新數據

更多新聞
569 2 6056 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／恐嚇11檢察官！真實身份曝　臉書粉專版主到案
快訊／潮境公園嚴重車禍！5人輕重傷　阿嬤噴飛無生命跡象
日圓平「史上最友善換匯價」！　明戰新紀錄
彭振聲翻供「事情就大了」　黃暐瀚：柯文哲已起訴就應交保
日吐噶喇群島13天震1000次　震度越來越大「首達6弱」急避
快訊／台中雙屍！　活活掐死嬰兒後墜樓
快訊／西門町火警！娃娃機店陷火海　疑有人受困
賴清德「軍人搭機升商務艙」　華航、長榮工會聯合聲明

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

赴韓旅遊「帶150顆腸胃藥」海關再揪出1物　行李箱被上鎖！下場曝

飛韓國出事了！妹子「行李箱放2物」遭海關上鎖：一抵達就出包

週末總是花過頭？靠「現金週末」找回金錢掌控感

辦簽證6千元？旅遊達人曝「簽證詐騙手法」：比機票詐騙更可怕

高雄國樂團登陸芬蘭！精湛樂音掌聲不斷　《望春風》催淚異鄉客

賴清德喊「軍人搭機升商務艙」　2航空工會：反對將成本轉嫁企業

「軍人搭機升商務艙」有望9/3推出　交長：已有航空公司規劃中

快訊／5縣市大雨特報　下到晚上

死衛星突發強訊號　外星人打錯電話？專家解謎

搶修管線漏水！台中7行政區今14時起停水28hrs　影響約30萬戶

【嫌軍卡太慢】阿伯大膽超車！ 整台車被頂推著跑10公尺

賴清德：不補助1000億台電會漲價　「普發1萬你們會用多久？」

【怕爆】台中86歲翁靠助行器行走還開車！網友全嚇壞

【邊荷律我愛妳】球迷對邊邊大膽示愛！她一臉震驚→尬笑比心XD

理工爸爸幫女兒做了一台專屬學步車 超級厲害！！

【亡妻悲痛】彭振聲赴殯儀館 沉澱一晚後身穿西裝神情哀痛

【果然是親生的】女兒鞋壞掉回頭見媽聊開　光腳站路邊等超無奈XD

【妳是我媽嗎？】阿金見媽敷面膜眉頭緊皺　一臉問號反覆確認XD

見女兒「開口喊爸媽」 KID開心到飛撲！XD

賴清德下令交涉軍人福利　商務艙有空位自動升等

赴韓旅遊「帶150顆腸胃藥」海關再揪出1物　行李箱被上鎖！下場曝

飛韓國出事了！妹子「行李箱放2物」遭海關上鎖：一抵達就出包

週末總是花過頭？靠「現金週末」找回金錢掌控感

辦簽證6千元？旅遊達人曝「簽證詐騙手法」：比機票詐騙更可怕

高雄國樂團登陸芬蘭！精湛樂音掌聲不斷　《望春風》催淚異鄉客

賴清德喊「軍人搭機升商務艙」　2航空工會：反對將成本轉嫁企業

「軍人搭機升商務艙」有望9/3推出　交長：已有航空公司規劃中

快訊／5縣市大雨特報　下到晚上

死衛星突發強訊號　外星人打錯電話？專家解謎

搶修管線漏水！台中7行政區今14時起停水28hrs　影響約30萬戶

「大馬最美千金」喜懷第三胎　曬愛馬仕「天花板」鑽石包放閃

露台泡澡遠眺香港山海景！坐落東涌的避世酒店　還有打造空中花園

爭取台東老舊校舍改善經費　藍委要求中央縮短城鄉差距

法務部挺基層！矯正人員深夜勤務每小時加發百元　逾5千人受惠

精液注射四肢！泰男自創「精子療法」治背痛　長膿包嚴重感染

美越完成協議！洗產地重課40%關稅　陸：不應針對損害第三方權益

籃籃故事太爛懲罰要進鬼屋！　跟若潼太沒膽嚇到噴淚

討600元爆衝突！毒男不還錢頸胸遭刺慘死　病友裁定羈押

《大學生》女星轉當花藝師　公開5位數收入笑了：校長兼摃鐘

傳承父志回饋家鄉　呂廷復急難救助基金捐贈10萬美元黃偉哲感謝善行

【酒鬼養成班？】3歲小妹妹光速認酒　網友笑噴：這也太快了吧XD

生活熱門新聞

彭振聲「全部說出來」　苦苓：柯文哲完蛋了

第一次壞壞！男友見私密處「驚吐7字」　她傻愣

快訊／鄭文芳性侵潛逃遭通緝　台大院長批：台大之恥、醫界之恥

最強高中生Ray直言「台灣無聊得像坨屎」：大家都像NPC

男自述「沒有症狀」確診食道癌末期

快訊／木恩颱風今晨生成　路徑曝光

快訊／「藍記麻辣鍋」驚傳永久歇業！

17歲台灣少女「拒說來自中國」瘋傳！　結果竟是AI捏造

雙颱若成2條路北上　恐逼台殺個措手不及

抓到老公嫖妓　人妻喊「做1次給300元」！半年後近況曝

可能有雙颱！　「丹娜絲」醞釀中恐直接威脅

賴清德喊「軍人搭機升商務艙」　2航空工會：反對將成本轉嫁企業

可能成新颱風　輝達AI預測路徑曝

快訊／5縣市大雨特報　下到晚上

更多熱門

相關新聞

高雄最老全家無預警熄燈　在地曝「搬到知名海產粥舊址」

高雄最老全家無預警熄燈　在地曝「搬到知名海產粥舊址」

台灣便利商店密度之高，競爭相當白熱化。全家便利商店高雄民族店1994年開幕，至今已31年，是高雄最老全家，沒想到突然無預警結束營業，據了解，之後將搬遷至「香味海產粥」舊址。信義房屋專家表示，該區消費力充足，店面空租期都不長。

彭振聲妻靈堂下午設置　讓親友弔唁

彭振聲妻靈堂下午設置　讓親友弔唁

美女船長「臉腫」赴警局　疑職場霸凌怒告老闆

美女船長「臉腫」赴警局　疑職場霸凌怒告老闆

罰7遍還不怕　柯志恩要求嚴懲高雄光電違法挖山業者

罰7遍還不怕　柯志恩要求嚴懲高雄光電違法挖山業者

女騎士「紅燈直直撞」！遭小貨車擊落

女騎士「紅燈直直撞」！遭小貨車擊落

關鍵字：

高雄文化局芬蘭繽紛台灣高雄市國樂團

讀者迴響

熱門新聞

1家5口死！空軍女婿屏東衝回台中認屍

1家5口陳屍同房　門前驚見粉筆字「取回」

疑財務壓力扛不住　豐原一家五口陳屍家中

兒子沒上工同事找人　驚見5人陳屍

28歲Netflix女星暴斃家中！

柯文哲要彭振聲扛責　LINE對話曝光

台中一家五口被錢壓垮　大女兒二度上當鋪

彭振聲「全部說出來」　苦苓：柯文哲完蛋了

第一次壞壞！男友見私密處「驚吐7字」　她傻愣

朴圭瑛踩禁忌劇透《魷魚》大雷！慚愧道歉：沒臉見大家⋯　Netflix賠償金曝光

死衛星發出超強無線電訊號　科學家震驚

獨／台中驚傳一家五口命案！

北檢11檢察官遭肉搜威脅「命債命還」　法務部震怒下令嚴辦

Volvo台灣總裁帥照爆紅！林裕凱神似男星温昇豪

陳佩琪告許富舜、鄭淑心誹謗　結果出爐

更多

最夯影音

更多

【嫌軍卡太慢】阿伯大膽超車！ 整台車被頂推著跑10公尺

賴清德：不補助1000億台電會漲價　「普發1萬你們會用多久？」

【怕爆】台中86歲翁靠助行器行走還開車！網友全嚇壞

【邊荷律我愛妳】球迷對邊邊大膽示愛！她一臉震驚→尬笑比心XD

理工爸爸幫女兒做了一台專屬學步車 超級厲害！！

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

免費抽超人力霸王舞台劇

免費抽超人力霸王舞台劇

暗黑魔城開戰在即！光之英雄集結！加入會員抽免費門票，放電孩子暑假不煩惱。

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

熱到食慾差？試試這兩招！

熱到食慾差？試試這兩招！

「文里補習班」開課啦！這次教兩道開胃料理，家中小孩也能一起製作，共創回憶！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面